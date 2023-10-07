Любители астрономии смогут стать свидетелями метеорного дождя Дракониды в эти выходные.

По данным Уорикского университета, в эти выходные метеорный дождь, известный как Дракониды или Джакобиниды, осветит ночное небо. Это ежегодное мероприятие достигнет своего пика в воскресенье вечером после наступления темноты и будет видно с пятницы по вторник.

Метеорный дождь Дракониды происходит каждый год в октябре и является одним из двух метеорных потоков, освещающих небо в этом месяце. Его вызывают остатки кометы 21P/Джакобини-Циннера, период обращения которой вокруг Солнца составляет шесть с половиной лет.

Доктор Миндже Ким, научный сотрудник факультета физики Университета Уорика, объясняет, что метеорный поток Дракониды будет активен с 6 по 10 октября, а пик приходится на 8 и 9 октября. Он предполагает, что лучшее время для наблюдения за потоком — вечер, после наступления темноты, когда лучистая точка в созвездии Дракона достигает своей самой высокой точки на ночном небе.

Для оптимального просмотра рекомендуется найти место с минимальным световым загрязнением и свободным горизонтом. Это позволит четко видеть звезды в темную, безоблачную ночь. Доктор Ким также пояснил, что, хотя метеорный поток Дракониды, кажется, исходит из созвездия Дракона, он не имеет к нему прямого отношения.

Итак, если вы увлечены астрономией, обязательно сделайте пометку в своем календаре и найдите подходящее место, чтобы стать свидетелем прекрасного зрелища падающих звезд во время метеорного дождя Дракониды в этом году.

источники:

- Уорикский университет