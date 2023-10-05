Метеоритные дожди Дракониды и Ориониды: небесное удовольствие в октябре

Октябрь предлагает астрономам небесное удовольствие в виде двух активных метеорных потоков, Драконид и Орионид, которые усиливают волнение предстоящего солнечного затмения и Луны Охотника. Дракониды, которые начнутся 6 октября и завершатся 10 октября, станут первым метеорным потоком месяца. С другой стороны, Ориониды достигнут своего пика примерно 21-22 октября.

Происходящие из созвездия Дракониды, Дракониды названы в честь драконоподобного созвездия, из которого они, по-видимому, исходят. Эти метеорные потоки коренятся в остатках кометы 21P/Джакобини-Циннера, открытой в 1900 году. Когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой, фрагменты сгорают примерно в 50 милях над нами, создавая потрясающее зрелище. Хотя Дракониды обычно не производят большого количества метеоров, у них есть потенциал превратиться в метеорный шторм, окрасив небо более чем тысячей метеоров.

Хотя метеорные дожди не имеют точного астрологического значения, как новолуния и полнолуния, они всегда связаны с удачей, синхронностью и удачей. Дракониды, часто связанные с созвездием Водолея, можно интерпретировать как символы таких тем, как будущее, сообщество, стремления, надежды, мечты, свобода и революция.

Метеорный поток Дракониды также имеет мифологическое значение. Созвездие Дракона, исторически символизируемое драконом или змеей, олицетворяет защиту и скрытые сокровища. Его почитают древние цивилизации, связанные с историями о змее Эдемского сада, крокодиле из египетской мифологии и хранителе золотых яблок в греческой мифологии. Драко воплощает темы опеки, созидания, уничтожения и вневременности.

Чтобы стать свидетелем метеорных потоков Дракониды и Ориониды, найдите темный участок ясного неба и позвольте своим глазам адаптироваться к темноте в течение примерно 20 минут. Если вы интересуетесь астрологическими связями или просто хотите насладиться великолепным зрелищем, эти метеоритные дожди предлагают захватывающее зрелище, которое обязательно захватит ваше воображение.

источники:

– Королевская обсерватория Гринвич

– Астролог Кайл Томас

– Приложение EarthSnap

– Эрик Раллс и Earth.com