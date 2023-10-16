Искусство и инженерия оригами: открывая возможности для инновационных систем

Оригами, древнее японское искусство складывания бумаги, предназначено не только для создания красивых скульптур. Это также вдохновляет на новаторские достижения в области робототехники, гражданского строительства и освоения космоса. На недавнем семинаре в Исследовательском центре Эймса д-р Ларри Л. Хауэлл и г-н Олден Йеллоухорс представили удивительные возможности, которые оригами открывает для инженерного дела.

Традиционно художники-оригами раздвигали границы своего вида искусства, используя только бумагу и единственный процесс изготовления: складывание. Это позволило быстро создавать прототипы и сложные структуры и механизмы. Уникальные методы и взгляды художников-оригами привели к разработке систем, которые ранее было невозможно представить с помощью традиционных инженерных подходов.

Доктор Хауэлл, заместитель декана и профессор Университета Бригама Янга, был в авангарде инженерного искусства, вдохновленного оригами. Его исследования сосредоточены на податливых механизмах, включая механизмы, вдохновленные оригами, космические механизмы, микроэлектромеханические системы и медицинские устройства. Его вклад в эту область признан на международном уровне.

Г-н Йеллоухорс, аспирант Университета Бригама Янга, также изучает конструкцию механизмов, вдохновленных оригами. Его работа поддерживается стипендией НАСА по исследованию космических технологий, и он работал приглашенным технологом в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Одним из интересных применений оригами в технике является разработка развертываемых и реконфигурируемых систем. Эта технология потенциально может значительно сократить объем запуска, массу и стоимость миссии по исследованию космоса. Конструкции, вдохновленные оригами, уже используются в солнечных батареях, антеннах и других развертываемых конструкциях космических кораблей.

Техника оригами также применяется в гражданском строительстве. Используя принципы складывания и раскладывания, инженеры могут создавать легкие, но невероятно прочные и устойчивые конструкции. Это может произвести революцию в проектировании и строительстве мостов, зданий и другой инфраструктуры.

Будущее техники, вдохновленной оригами, светлое. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам мы можем ожидать появления еще более инновационных решений сложных инженерных задач. Сочетание искусства и науки в оригами открывает новые возможности и расширяет границы возможного в различных областях.

источники:

– «Искусство и инженерия оригами: удивительные возможности для систем с беспрецедентной производительностью», д-р Ларри Л. Хауэлл и г-н Олден Йеллоухорс.

- Биография доктора Ларри Л. Хауэлла из Университета Бригама Янга.

- Биография г-на Олдена Йеллоухорса из Университета Бригама Янга.