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Спектры пропускания GJ 1132 b: новые данные наблюдений JWST

ByМамфо Брешиа

Октябрь 19, 2023
Спектры пропускания GJ 1132 b: новые данные наблюдений JWST

Поиск атмосфер каменистых планет с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) в основном был сосредоточен на планетах, проходящих транзитом через М-карлики. Эти планеты имеют благоприятное соотношение размеров планет и звезд, что улучшает обнаружение особенностей атмосферы. Однако из-за одинаковой силы сигнала атмосферных особенностей и характеристик JWST при одном прохождении для подтверждения каких-либо выводов необходимы многочисленные наблюдения.

В недавнем исследовании исследователи представили два наблюдения транзита каменистой планеты GJ 1132 b с помощью инструмента JWST NIRSpec G395H. Эти наблюдения, охватывающие диапазон длин волн 2.8–5.2 мкм, были направлены на то, чтобы пролить свет на состав атмосферы планеты. Предыдущие наблюдения с помощью инструмента WFC3 космического телескопа Хаббл дали неубедительные результаты с противоречивыми свидетельствами наличия атмосферы или безликого спектра.

Данные JWST выявили значительные различия между двумя визитами. Во время одного прохождения спектр соответствовал атмосфере с преобладанием H2O со следами CH4 и N2O. Альтернативно, сигнал можно объяснить звездным загрязнением незатененных звездных пятен. С другой стороны, спектр, полученный во время второго транзита, оказался безликим. Ни один из визитов не подтвердил ранее сообщаемое присутствие HCN в атмосфере GJ 1132 b. Наблюдаемые различия между посещениями не могут быть объяснены изменчивостью атмосферы или инструментальными эффектами.

Важно отметить, что исследователи также проанализировали спектры звезд вне транзита и не обнаружили никаких свидетельств изменения звездной неоднородности между посещениями, которые были разделены всего 8 днями. Кроме того, не было выявлено существенных различий в инструментальных систематических эффектах. Наиболее правдоподобным объяснением наблюдаемых расхождений является случайный шум, влияющий на анализ данных.

Эти новые наблюдения дают ценную информацию о спектрах пропускания GJ 1132 b и подчеркивают проблемы, связанные с обнаружением и описанием атмосфер скалистых экзопланет. Дальнейшие исследования с помощью JWST и других будущих обсерваторий продолжат расширять наше понимание разнообразных атмосфер, присутствующих в популяции экзопланет.

источники:
– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)

By Мамфо Брешиа

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