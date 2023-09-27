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Двойная проблема: обнаружен второй токсин, вырабатываемый бактерией «Орлиный убийца»

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Двойная проблема: обнаружен второй токсин, вырабатываемый бактерией «Орлиный убийца»

Исследовательская группа под руководством Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Свободного университета Берлина обнаружила второй токсин, вырабатываемый цианобактерией Aetokthonos hydrillicola. Эта бактерия известна тем, что ее трудно культивировать, и она производит два токсина, что является редкостью среди цианобактерий. Два года назад команда обнаружила, что первый токсин этой бактерии ответственен за заболевание, вызывающее дыры в мозгу белоголовых орланов в США.

В своем последнем исследовании Маркус Шварк из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге идентифицировал и охарактеризовал второй токсин. Этот токсин, названный «аэтоктоностатин», имеет структурное сходство с токсинами, обнаруженными в морских цианобактериях, которые в настоящее время используются в лекарствах для лечения рака. Открытие этого второго токсина потенциально может привести к разработке новых лекарств для борьбы с раком.

Существование этого токсина подозревалось в течение некоторого времени. Предыдущие исследования показали, что экстракт A. hyrillicola высокотоксичен для клеток даже в отсутствие ранее идентифицированного токсина. Дальнейшие исследования показали, что A. hydrillicola, должно быть, производит другой, очень сильный токсин.

Доктор Ян Мареш и его команда из Чешской академии наук определили гены, ответственные за синтез новой токсичной молекулы. Исследователи рекомендуют следить за водами, которые питают сеть питьевого водоснабжения, поскольку A. hydrillicola процветает в американских озерах и реках. Такой мониторинг поможет избежать потенциальных рисков для здоровья человека.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проливает свет на удивительные и опасные свойства A. hydrillicola. В ходе дальнейших исследований ученые надеются узнать больше об этих токсинах и потенциально использовать их силу в медицинских целях.

источники:
– Значительное увеличение финансирования Австралийского военного мемориала
– Маркус Шварк и др., Больше, чем просто убийца орлов: пресноводная цианобактерия Aetokthonos hyrillicola производит высокотоксичные производные доластатина, Труды Национальной академии наук (2023 г.). DOI: 10.1073/pnas.2219230120

By Роберт Эндрю

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