Клетки мозга, выделяющие дофамин, отражают намерения певчих птиц во время ухаживания

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Колумбийского института Цукермана и Корнелльского университета, выявило интересную информацию о поведении самцов зебровых амадин во время ухаживания. Исследование показало, что когда самцы зябликов занимаются ухаживанием, клетки их мозга отдают приоритет этой деятельности превыше всего, демонстрируя уникальный сдвиг в поведении и перераспределение приоритетов конкретных клеток мозга.

Исследователи ранее наблюдали, как самцы зябликов практикуют свои брачные песни, и заметили, что, когда птицы совершают ошибки, выработка дофамина, химического сигнала в мозгу, снижается. И наоборот, когда птицы правильно исполняли песню, выработка дофамина увеличивалась, что служило сигналом вознаграждения за хорошее выступление.

В этом новом исследовании ученые измерили изменения дофамина в ситуациях, когда самцам амадина приходилось выбирать между несколькими целями, такими как отработка пения, поиск воды или привлечение самки. Они обнаружили, что когда происходило ухаживание и самец зяблика получал внешнюю обратную связь от самки в ответ на свою песню, основанные на дофамине сигналы ошибки, связанные с поиском воды или репетицией песни, подавлялись. В то же время сигнал вознаграждения за хорошее исполнение песни, вызывающий реакцию самки, усиливался.

Это исследование впервые демонстрирует социально обусловленный сдвиг в дофаминергических сигналах ошибок, указывая на то, что система самооценки мозга может отключаться или отключаться во время работы и вместо этого становиться более восприимчивой к социальной обратной связи. Исследователи полагают, что эти результаты могут иметь более широкое значение для понимания других типов обучения и поведения, основанных на внутренней самооценке, таких как речь, музыка и различные виды усвоенного поведения.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить, в какой степени эти поведенческие системы действуют в различных видах и типах обучения. Понимание нейронных механизмов, лежащих в основе этих изменений в поведении, может дать ценную информацию о человеческом обучении и производительности.

источники:

Джесси Голдберг, Дофаминергические ошибочные сигналы возвращаются к социальной обратной связи во время ухаживания, Природа (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06580-w

Цитата: Клетки головного мозга, выделяющие дофамин, отражают намерения певчих птиц во время ухаживания (2023 г., 27 сентября). Получено 27 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-dopamine-releasing-brain-cells-song-bird. HTML