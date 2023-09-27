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Клетки мозга, выделяющие дофамин, отражают намерения певчих птиц во время ухаживания

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Клетки мозга, выделяющие дофамин, отражают намерения певчих птиц во время ухаживания

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Колумбийского института Цукермана и Корнелльского университета, выявило интересную информацию о поведении самцов зебровых амадин во время ухаживания. Исследование показало, что когда самцы зябликов занимаются ухаживанием, клетки их мозга отдают приоритет этой деятельности превыше всего, демонстрируя уникальный сдвиг в поведении и перераспределение приоритетов конкретных клеток мозга.

Исследователи ранее наблюдали, как самцы зябликов практикуют свои брачные песни, и заметили, что, когда птицы совершают ошибки, выработка дофамина, химического сигнала в мозгу, снижается. И наоборот, когда птицы правильно исполняли песню, выработка дофамина увеличивалась, что служило сигналом вознаграждения за хорошее выступление.

В этом новом исследовании ученые измерили изменения дофамина в ситуациях, когда самцам амадина приходилось выбирать между несколькими целями, такими как отработка пения, поиск воды или привлечение самки. Они обнаружили, что когда происходило ухаживание и самец зяблика получал внешнюю обратную связь от самки в ответ на свою песню, основанные на дофамине сигналы ошибки, связанные с поиском воды или репетицией песни, подавлялись. В то же время сигнал вознаграждения за хорошее исполнение песни, вызывающий реакцию самки, усиливался.

Это исследование впервые демонстрирует социально обусловленный сдвиг в дофаминергических сигналах ошибок, указывая на то, что система самооценки мозга может отключаться или отключаться во время работы и вместо этого становиться более восприимчивой к социальной обратной связи. Исследователи полагают, что эти результаты могут иметь более широкое значение для понимания других типов обучения и поведения, основанных на внутренней самооценке, таких как речь, музыка и различные виды усвоенного поведения.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить, в какой степени эти поведенческие системы действуют в различных видах и типах обучения. Понимание нейронных механизмов, лежащих в основе этих изменений в поведении, может дать ценную информацию о человеческом обучении и производительности.

источники:

  • Джесси Голдберг, Дофаминергические ошибочные сигналы возвращаются к социальной обратной связи во время ухаживания, Природа (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06580-w
  • Цитата: Клетки головного мозга, выделяющие дофамин, отражают намерения певчих птиц во время ухаживания (2023 г., 27 сентября). Получено 27 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-dopamine-releasing-brain-cells-song-bird. HTML

By Роберт Эндрю

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