Кольцевое полное солнечное затмение 2023 года: впечатляющее небесное событие

Кольцевое полное солнечное затмение 14 октября 2023 года станет замечательным зрелищем для жителей северо-запада США, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Это небесное событие, известное как «огненное кольцо», происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает ее полностью. Вместо этого вокруг Луны остается видимым яркое кольцо солнечного света.

Во время кольцевого затмения Луна находится в самой дальней точке от Земли, поэтому кажется меньше Солнца. Из-за этого Луна не может полностью затмить Солнце, что приводит к появлению кольца. Термин «кольцевой» происходит от латинского слова «annulus», что означает «кольцеобразный».

Хотя лучшие виды кольцевого затмения будут открываться на пути кольцевости, где будет видно «огненное кольцо», те, кто находится за пределами этого пути, все равно могут стать свидетелями частичного солнечного затмения, если позволят погодные условия. Важно отметить, что непосредственное наблюдение затмения без надлежащей защиты глаз может быть вредным, поэтому всегда следует использовать специально разработанные солнечные очки или другие безопасные методы наблюдения.

НАСА предложит виртуальный опыт кольцевого полного солнечного затмения на своем канале YouTube в 10:30 утра по центральному времени. Это дает возможность тем, кто не может оказаться на пути затмения, по-прежнему наслаждаться этим уникальным астрономическим событием и учиться на нем.

Два солнечных затмения пройдут по Соединенным Штатам в 2023 и 2024 годах. 14 октября 2023 года кольцевое солнечное затмение создаст «огненное кольцо» от Орегона до Техаса, а 8 апреля 2024 года полное солнечное затмение затемнит всю территорию США. небо от Техаса до штата Мэн. В обе даты во всех 48 смежных штатах США произойдет частичное солнечное затмение.

Наблюдение солнечного затмения — впечатляющее зрелище, но безопасность всегда должна быть главным приоритетом. Не забывайте защищать глаза сертифицированными солнцезащитными очками или другими безопасными способами наблюдения. Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего дух небесного события.

источники:

- НАСА

– Прогнозы затмения Фреда Эспенака, GSFC НАСА.

– НАСА/Хиноде/XRT

– Студия научной визуализации НАСА.

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)