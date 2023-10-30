Афалины: мастера мазерезе?

Меняете ли вы свой голос, разговаривая с маленькими детьми? Оказывается, родители во всем мире неосознанно используют более высокий голос, более широкий голосовой диапазон и более короткие предложения, разговаривая со своими маленькими детьми. Этот феномен, известный как коммуникация, ориентированная на ребенка, или материнский язык, помогает детям сблизиться со своими родителями и научиться говорить самостоятельно. А как насчет других видов животных? Есть ли у них особые голоса для своей молодежи?

Исследователи обнаружили, что некоторые певчие птицы, маленькие обезьяны и летучие мыши меняют свой голос в присутствии своих детенышей. Однако им еще предстоит определить, меняют ли эти животные свои голосовые модели, как это делают люди, или они используют совершенно другие голосовые модели. Это все равно, что спросить, поют ли они одну и ту же песню в разной тональности или вообще поют совершенно другую песню.

Чтобы пролить свет на этот вопрос, международная группа биологов недавно провела исследование, чтобы определить, используют ли афалины материнский язык при общении со своим потомством, называемым телятами. Эти исследователи выбрали дельфинов из-за их высокого интеллекта и схожих с людьми способов взаимодействия и общения. Они даже обнаружили, что у каждого дельфина есть свое уникальное «имя» в виде характерного свистка, который помогает им узнавать друг друга.

Ученые проанализировали данные из базы данных свистков дельфинов Сарасоты, которая содержит почти четыре десятилетия записей свистов сообщества афалин в заливе Сарасота, штат Флорида. Они сравнили записи свиста 19 взрослых самок дельфинов с икрами и без них. Исследователи использовали спектрограмму, своего рода звуковой анализатор, для измерения высоты или частоты каждого свиста. Они обнаружили, что каждая мать-дельфин издавала характерные свистки со значительно более высокой максимальной частотой при общении со своими детенышами по сравнению с тем, когда этого не было.

Кроме того, дельфины-матери также использовали более широкий диапазон частот при общении со своими детенышами, подобно тому, как люди общаются со своим потомством. Интересно, что исследователи заметили, что длина и количество свистковых петель, которые представляют собой повторяющиеся узоры свиста, при общении с телятами оставались неизменными.

Хотя исследователи подтвердили, что дельфины-афалины используют своего рода материнский язык при взаимодействии со своим потомством, они не смогли точно определить причину, почему они это делают. Они предположили, что дельфины могут использовать материнский язык, чтобы обучать телят различным типам голосовых звуков, поддерживать контакт в больших социальных группах или связываться с ними, как и люди. Другая возможность заключается в том, что изменение свиста дельфинов может быть побочным продуктом других физиологических изменений, происходящих во время воспитания детей.

Хотя общение дельфинов с детьми имеет сходство с человеческим, исследователи до сих пор не уверены, смогут ли они изменить свои голосовые модели так же быстро, как это делают люди. В будущем учёные планируют изучить гибкость дельфинов-матерей и узнать, предпочитают ли телята этот тип вокализации, как это делают человеческие дети.

Вопросы и ответы:

1. Что такое матерезе?

Мазерезе, также известный как общение, ориентированное на ребенка, представляет собой стиль речи, который родители неосознанно используют при разговоре со своими маленькими детьми. Он предполагает более высокий голос, более широкий голосовой диапазон и более короткие предложения.

2. Используют ли другие виды животных материнский язык?

Было обнаружено, что некоторые виды животных, такие как певчие птицы, маленькие обезьяны и летучие мыши, изменяют свой голос в присутствии детенышей. Однако неясно, используют ли они такие же голосовые модели, как у людей, или совершенно другие.

3. Как исследователи проверяли, используют ли дельфины материнский язык?

Исследователи проанализировали записи свистов афалин в заливе Сарасота, штат Флорида. Они сравнили свист дельфинов при общении со своими телятами, а когда нет. Они использовали спектрограмму для измерения высоты или частоты свистов.

4. Что обнаружили исследователи?

Они обнаружили, что матери-дельфины издают характерные свистки с более высокими максимальными частотами и более широким диапазоном частот при общении со своими детенышами. Длина и количество свистковых петель остались неизменными.

5. Почему дельфины используют материнский язык?

Точная причина, по которой дельфины используют материнский язык, пока не известна. Возможности включают в себя обучение телят различным вокальным звукам, поддержание контакта в больших социальных группах или установление связи с ними. Это также может быть побочным продуктом других физиологических изменений во время воспитания детей.

6. Могут ли дельфины изменять свой вокал, как люди?

Хотя общение дельфинов с детьми имеет сходство с человеческим, неясно, смогут ли они так же быстро изменить свои голосовые модели. Для определения гибкости дельфинов необходимы дальнейшие исследования.