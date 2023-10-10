Травмы при прогулке с собакой: как оставаться в безопасности при выгуле питомца

Выгул собак – популярное занятие, доставляющее удовольствие как владельцам, так и их пушистым питомцам. Однако недавние исследования выявили тревожный рост травматизма, связанного с выгулом собак. В исследовании, опубликованном в журнале «Медицина и наука в спорте и упражнениях», было изучено более 400,000 2001 травм собак, полученных при ходьбе с 2020 по XNUMX год, и обнаружено четырехкратное увеличение количества травм за это время.

Исследование выявило, что женщины в возрасте от 40 до 64 лет являются наиболее часто травмируемой группой населения. Тремя наиболее частыми травмами были переломы пальцев, черепно-мозговые травмы и растяжения плеч. Эти травмы могут иметь долгосрочные последствия и существенно влиять на благополучие владельцев собак.

Одной из основных причин этих травм является отсутствие должной подготовки и тренировок. По словам Кейтлин Томас, владелицы K-9 Turbo Training в Ферндейле, примерно 99% владельцев собак не приучают своих питомцев ходить на поводке должным образом, прежде чем ожидать от них хорошего поведения во время прогулок. Недостаточная подготовка может привести к несчастным случаям и травмам.

Чтобы снизить риск травм, Томас предлагает несколько ценных советов. Во-первых, рекомендуется использовать стандартный шестифутовый поводок вместо втягивающегося поводка, который может создать опасность споткнуться и запутаться. Правильное обращение с поводком также имеет решающее значение. Томас советует держать поводок одной рукой через петлю на конце, а другой рукой удерживать его примерно на одной трети пути вниз. Не наматывайте поводок на пальцы или запястья, чтобы предотвратить запутывание.

Использование ремня безопасности с передним зажимом вместо ошейника является еще одной мерой безопасности. Эти шлейки имеют передний зажим, который перенаправляет тянущее движение в сторону владельца, а не позволяет собаке рвануться вперед. Это снижает нагрузку на владельца и снижает риск травм.

Кроме того, во время прогулок важно иметь с собой лакомства. Отвлекающие факторы могут заставить собаку тянуть или бежать, увеличивая вероятность несчастных случаев. Предлагая лакомства, владельцы могут перенаправить внимание своих питомцев и закрепить желаемое поведение, например, гулять на свободном поводке и сохранять внимательность.

Наконец, владельцы должны помнить, что они и их собаки — это команда. Сохранение внимательности и бдительности во время прогулок имеет решающее значение для выявления потенциальных отвлекающих факторов и разработки плана действий по их устранению. Лечение с помощью положительного подкрепления может быть очень эффективным в привлечении внимания собаки и сохранении контроля.

Травмы при ходьбе собак можно значительно уменьшить, если следовать этим советам по безопасности и уделять особое внимание правильному обучению и подготовке. Уделяя приоритетное внимание безопасности, владельцы собак могут продолжать пользоваться преимуществами этого занятия, сводя при этом к минимуму риск несчастных случаев.

источники:

– Журнал: Медицина и наука в спорте и физических упражнениях (конкретный URL-адрес не указан)

– Кейтлин Томас, владелица K-9 Turbo Training в Ферндейле (конкретный URL-адрес не указан)