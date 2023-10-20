Стимулирует ли урбанизация эволюцию растений? Исследование влияния городских островов тепла на изменение цвета листьев

Урбанизация преобразовала большие площади суши на Земле, создав искусственную среду обитания, известную как городская среда. Эти условия оказывают избирательное давление на их обитателей, в том числе подвергаются воздействию теплоудерживающих поверхностей, образующих городские острова тепла. Хотя предыдущие исследования изучали влияние городского теплового стресса на эволюцию животных, его влияние на растения остается в значительной степени неизученным.

Чтобы восполнить этот пробел в исследованиях, группа исследователей под руководством доцента Юи Фукано из Университета Тиба в Японии исследовала, как городские острова тепла влияют на цвет листьев Oxalis corniculata, растения, широко известного как ползучий кислица. Цвет листьев этого растения варьируется от зеленого до красного, и оно встречается как в городских, так и в пригородных районах по всему миру. Предыдущие исследования показывают, что эти цветовые вариации действуют как эволюционные адаптации, защищающие растение от стресса окружающей среды, при этом красные пигменты в листьях, как полагают, смягчают повреждения, вызванные жарой и светом.

Посредством полевых наблюдений, проведенных в городских и загородных регионах в местном, ландшафтном и глобальном масштабах, исследователи обнаружили, что краснолистные варианты кислицы ползучей обычно встречаются вблизи непроницаемых поверхностей в городских районах, в то время как зеленолистные варианты доминируют в городских районах. зеленые насаждения. Эта географическая закономерность была одинаковой по всему миру, подтверждая связь между урбанизацией и изменениями цвета листьев кислицы ползучей.

Дальнейшие эксперименты были проведены для количественной оценки адаптивных преимуществ этих вариаций цвета листьев. Результаты показали, что варианты с красными листьями демонстрировали более высокие темпы роста и более высокую эффективность фотосинтеза при высоких температурах, в то время как варианты с зелеными листьями процветали при более низких температурах. Варианты с красными листьями показали более высокую стрессоустойчивость и были более конкурентоспособными в городских районах с низкой плотностью растений, в то время как варианты с зелеными листьями процветали в пышных зеленых зонах.

Генетический анализ показал, что краснолистный вариант O. corniculata, возможно, несколько раз эволюционировал от предкового растения с зелеными листьями. Это исследование дает ценную информацию о продолжающейся эволюции городских территорий и подчеркивает важность понимания адаптации растений к городским островам тепла для устойчивого производства сельскохозяйственных культур и динамики экосистем.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения других характеристик растений, помимо цвета листьев, для всестороннего понимания адаптации растений к городским островам тепла.

Источник: Юя Фукано и др. «От зеленого к красному: городской тепловой стресс стимулирует эволюцию цвета листьев». Достижения науки (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Университет Тиба)