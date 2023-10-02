Новое исследование предполагает, что Венера может не подвергаться ударам молний

Команда космических физиков из Калифорнийского университета в Боулдере провела исследование, которое дополняет продолжающиеся дебаты о том, случаются ли удары молний на Венере. Результаты исследователей показывают, что Венера не испытывает частых ударов молний или, по крайней мере, не так часто, как считалось ранее.

Уже почти 40 лет в научном сообществе идут споры о молниях на Венере. Недавнее исследование призвано внести вклад в разрешение этой дискуссии с помощью новых данных. Исследование провела Гарриет Джордж и ее команда из Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) Калифорнийского университета в Боулдере, а результаты были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для исследования Венеры исследователи обратились к солнечному зонду НАСА «Паркер», первоначально разработанному для изучения физики солнечной короны и солнечного ветра. Во время близкого пролета Венеры в феврале 2021 года космический корабль обнаружил «свистящие волны» — импульсы энергии, которые на Земле ассоциируются с ударами молний. Однако данные команды показывают, что эти волны на Венере могут на самом деле возникать из-за возмущений в слабых магнитных полях планеты, а не из-за молний.

Эти результаты согласуются с предыдущим исследованием, проведенным в 2021 году под руководством Марка Пулупы из Калифорнийского университета в Беркли, которое также не смогло обнаружить радиоволны, генерируемые ударами молний на Венере.

Исследование подчеркивает ограниченность понимания Венеры и необходимость в большем количестве научных инструментов для изучения планеты. Как отметил соавтор исследования Дэвид Маласпина, возможности провести подобные исследования на Венере редки.

Исследование дополняет наши знания о Венере и способствует раскрытию тайн этой негостеприимной планеты. Солнечный зонд «Паркер» продолжит наблюдать за Венерой в ходе своей миссии, потенциально обеспечивая дальнейшее понимание дебатов о молниях и проливая свет на экстремальные условия на планете.

источники:

– Письма о геофизических исследованиях (журнал)

– НАСА / Джонс Хопкинс APL

– НАСА/Лаборатория реактивного движения