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Наука

Новое исследование предполагает, что Венера может не подвергаться ударам молний

ByМамфо Брешиа

Октябрь 2, 2023
Новое исследование предполагает, что Венера может не подвергаться ударам молний

Команда космических физиков из Калифорнийского университета в Боулдере провела исследование, которое дополняет продолжающиеся дебаты о том, случаются ли удары молний на Венере. Результаты исследователей показывают, что Венера не испытывает частых ударов молний или, по крайней мере, не так часто, как считалось ранее.

Уже почти 40 лет в научном сообществе идут споры о молниях на Венере. Недавнее исследование призвано внести вклад в разрешение этой дискуссии с помощью новых данных. Исследование провела Гарриет Джордж и ее команда из Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) Калифорнийского университета в Боулдере, а результаты были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для исследования Венеры исследователи обратились к солнечному зонду НАСА «Паркер», первоначально разработанному для изучения физики солнечной короны и солнечного ветра. Во время близкого пролета Венеры в феврале 2021 года космический корабль обнаружил «свистящие волны» — импульсы энергии, которые на Земле ассоциируются с ударами молний. Однако данные команды показывают, что эти волны на Венере могут на самом деле возникать из-за возмущений в слабых магнитных полях планеты, а не из-за молний.

Эти результаты согласуются с предыдущим исследованием, проведенным в 2021 году под руководством Марка Пулупы из Калифорнийского университета в Беркли, которое также не смогло обнаружить радиоволны, генерируемые ударами молний на Венере.

Исследование подчеркивает ограниченность понимания Венеры и необходимость в большем количестве научных инструментов для изучения планеты. Как отметил соавтор исследования Дэвид Маласпина, возможности провести подобные исследования на Венере редки.

Исследование дополняет наши знания о Венере и способствует раскрытию тайн этой негостеприимной планеты. Солнечный зонд «Паркер» продолжит наблюдать за Венерой в ходе своей миссии, потенциально обеспечивая дальнейшее понимание дебатов о молниях и проливая свет на экстремальные условия на планете.

источники:
– Письма о геофизических исследованиях (журнал)
– НАСА / Джонс Хопкинс APL
– НАСА/Лаборатория реактивного движения

By Мамфо Брешиа

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