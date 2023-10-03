Исследование тайны молний на Венере

Исследователи из Калифорнийского университета в Боулдере используют солнечный зонд НАСА «Паркер» для изучения явления молний на Венере, одной из самых загадочных и негостеприимных планет в нашей Солнечной системе. Целью этой миссии является разрешение давних споров о том, ударяет ли молния на вторую планету от Солнца.

Во время своего четвертого пролета мимо Венеры в феврале 2021 года солнечный зонд Паркер обнаружил «свистящие волны», которые представляют собой импульсы энергии, связанные с молниями на Земле. Однако собранные данные позволяют предположить, что эти волны на Венере на самом деле могут быть вызваны не молниями, а скорее возмущениями в слабых магнитных полях планеты.

Гарриет Джордж, ведущий автор исследования и научный сотрудник Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP), объяснила, что на Земле свистящие волны часто, но не всегда, производятся молниями. Когда ударяет молния, она толкает электроны в атмосфере, создавая волны, которые путешествуют в космос и создают свистящие звуки. Радисты на Земле могли слышать эти звуки через наушники, отсюда и название «свистящие».

Для отслеживания этих сигналов исследователи использовали эксперимент FIELDS на солнечном зонде Паркер, включающем датчики электрического и магнитного поля. Интересно, что они заметили, что свистящие волны Венеры двигались вниз к планете, а не уходили в космос, как ожидалось во время грозы. Причина этого необычного движения, известного как «обратные свисты», остается неясной. Однако исследователи подозревают, что за эту аномалию может быть ответственно магнитное пересоединение, явление, включающее разделение и повторное соединение скрученных силовых линий магнитного поля вокруг Венеры.

Это исследование проливает свет на наше ограниченное понимание нашего ближайшего планетарного соседа и подчеркивает огромную сложность планетарных атмосфер. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть тайны молний на Венере и углубить наши знания об этой загадочной планете.

источники:

– Статья: Исследование CU Boulder: URL не использовался, но его можно найти через поисковые системы.

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