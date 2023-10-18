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Наука

Исследование показало, что люди уделяют работе меньше внимания, когда думают, что ее проверили роботы

ByВики Ставропулу

Октябрь 18, 2023
Исследование показало, что люди уделяют работе меньше внимания, когда думают, что ее проверили роботы

Новое исследование Берлинского технического университета показало, что люди склонны уделять меньше внимания своей работе, когда считают, что роботы уже проверили ее. Исследователи смоделировали сценарий, в котором участникам было поручено проверить печатные платы на наличие дефектов. Половине участников сказали, что робот по имени Панда первым осмотрел печатные платы, и они могли видеть и слышать робота во время работы.

Исследование показало, что люди, работающие вместе с роботами, с большей вероятностью демонстрируют феномен, известный как «социальная леность». Социальная леность возникает, когда люди прилагают меньше усилий в команде по сравнению с тем, когда они работают в одиночку. Исследователи предполагают, что это снижение производительности может быть связано с изменением мотивации при выполнении общих задач.

Хотя существенной разницы во времени и усилиях, затраченных обеими группами участников, не было, те, кто считал, что они работают с роботом, позже обнаружили меньше дефектов. Это можно объяснить тем, что работа в команде снижает чувство индивидуальной ответственности за результат выполнения задачи.

Одним из ограничений исследования было то, что участники не взаимодействовали напрямую с роботом и знали, что за ними наблюдают в рамках исследования. Тем не менее, полученные результаты поднимают важные вопросы о последствиях партнерства человека и робота в реальных ситуациях.

Феномен социального безделья изучается с 1913 года, когда Макс Рингельманн впервые наблюдал его во время эксперимента с перетягиванием веревки. Это подчеркивает снижение усилий, которые люди обычно вкладывают в выполнение задачи, когда работают в команде.

Исследователи также обратили внимание на проблемы мониторинга уровня внимания и вовлеченности в сотрудничестве человека и робота. Хотя отследить взгляд человека легко, определение того, адекватно ли информация обрабатывается мысленно, является более сложной задачей.

Это исследование имеет последствия, выходящие за рамки исследования. В таких отраслях, как авиация, где взаимодействие человека и автоматизации имеет решающее значение, нарушения координации могут привести к ошибкам. Поэтому эффективное обучение, процедуры и обратная связь необходимы для обеспечения безопасного и эффективного использования автоматизации на рабочем месте.

источники:
– Исследование, проведенное Техническим университетом Берлина: [Название источника]
- Исследование французского профессора Макса Рингельмана о социальной лености: [Название источника]
– Исследование рисков взаимодействия человека и автоматизации в авиации: [Название источника]

By Вики Ставропулу

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