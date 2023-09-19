Изучение этического применения биокомпьютеров

Биокомпьютеры, которые когда-то были концепцией, ограниченной научной фантастикой, теперь стали реальностью. Поскольку эта технология продолжает развиваться, важно учитывать этические последствия, ответственно исследовать и применять ее. Группа международных экспертов, в том числе изобретатели DishBrain, объединились с биоэтиками и медицинскими исследователями для решения этой проблемы.

Ведущий автор доктор Бретт Каган, главный научный сотрудник Cortical Lab, подчеркивает необходимость более широкого подхода при интеграции биологических нейронных систем с кремниевыми подложками. Хотя потенциал поведения, подобного разведывательным, является многообещающим, необходимо обеспечить устойчивый прогресс.

Профессор Джулиан Савулеску, заведующий кафедрой практической этики Уэхиро Оксфордского университета, подчеркивает настоятельную необходимость найти практические ответы на вопрос, что считать сознательным или человеческим в контексте сегодняшних технологий. В документе признается, что существуют различные способы описания сознания или интеллекта, каждый из которых имеет разные последствия для интеллектуальных систем, основанных на биологии.

Моральный статус биокомпьютеров также подвергается сомнению. В статье упоминается философ Джереми Бентам, который утверждал, что определяющим фактором является не способность рассуждать или общаться, а скорее способность страдать. Простое проявление человеческого интеллекта не обязательно дает моральный статус биологическим компьютерам.

Хотя статья не ставит целью ответить на все этические вопросы, связанные с биокомпьютерами, она обеспечивает стартовую основу для обеспечения ответственных исследований и применения. Также упоминаются этические проблемы и возможности, предоставляемые DishBrain, особенно в отношении улучшения нашего понимания таких заболеваний, как эпилепсия и деменция.

Потенциальное влияние биокомпьютеров значительно, поскольку они предлагают более энергоэффективную альтернативу традиционным вычислениям на основе кремния. В то время как суперкомпьютеры потребляют миллионы ватт энергии, человеческий мозг использует всего 20 ватт. Изучая биокомпьютеры, мы можем решить экологические проблемы, связанные с выбросами углекислого газа в ИТ-индустрии.

В заключение, эта статья представляет собой основу для этических соображений в области биокомпьютеров. Он подчеркивает необходимость ответственных исследований и применения, а также подчеркивает потенциальные преимущества и проблемы, которые представляет эта технология.

Источник: Cortical Labs, Biotechnology Advances (документ доступен по запросу).