Астронавты находят поддержку в технологиях искусственного интеллекта во время путешествий в глубокий космос

Астронавты, отправляющиеся в длительные космические миссии, сталкиваются с многочисленными проблемами, в том числе с изоляцией и одиночеством, возникающими из-за длительного пребывания в небольшой среде обитания. Чтобы решить эту проблему, космические агентства по всему миру разрабатывают спутники с искусственным интеллектом (ИИ), которые будут оказывать эмоциональную поддержку, бороться с психическими заболеваниями и помогать с различными задачами во время путешествий в дальний космос.

Ограничения по размеру космических аппаратов означают, что астронавты будут жить и работать в тесноте во время многолетних путешествий. «Инструмент социальной поддержки искусственного интеллекта, если он окажется эффективным, может послужить частью набора контрмер, доступных будущим экипажам, отправляющимся в миссию на Марс», — объяснила Александра Уитмайр, ученый из группы НАСА по человеческому фактору и поведенческим характеристикам.

И НАСА, и Европейское космическое агентство (ЕКА) признали потенциал спутников на базе искусственного интеллекта в поддержке психического здоровья и рабочих процессов астронавтов во время длительных космических экспедиций. В 2018 году ЕКА представило Crew Interactive Mobile Companion (CIMON), устройство искусственного интеллекта, похожее на волейбольный мяч, которое может плавать вокруг Международной космической станции (МКС) и помогать астронавтам в экспериментах. Последующие версии CIMON были направлены на установление эмоциональной связи с командой, ответы на их вопросы и запись взаимодействия.

В научно-фантастических фильмах часто изображаются системы искусственного интеллекта, помогающие исследователям космоса, но реальные спутники искусственного интеллекта все еще требуют дальнейшего развития. «Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять методы, с помощью которых этот тип поддержки может быть предоставлен, в какой степени и т. д., а также потенциальные ловушки, прежде чем давать рекомендации по использованию ИИ в качестве меры противодействия поведенческому здоровью», — сказал Уитмайр.

Важно отметить, что, хотя ИИ-компаньоны могут стать безопасной звуковой панелью для некоторых членов экипажа, поддержание связи с семьей посредством аудио- и визуальных связей и содействие сплоченности команды среди членов экипажа по-прежнему имеют решающее значение для поддержания их психического благополучия.

Помимо поддержки астронавтов во время путешествий в дальний космос, технологии искусственного интеллекта используются космическими агентствами для различных других целей. Например, НАСА использует ИИ для подготовки к солнечным бурям и для выявления НЛО и потенциально опасных астероидов. Японское космическое агентство JAXA стало первым в истории, внедрившим искусственный интеллект в ракету с помощью своего космического корабля «Эпсилон» в 2013 году.

Поскольку космические агентства продолжают инвестировать в проекты искусственного интеллекта, основное внимание по-прежнему уделяется разработке инструментов искусственного интеллекта, которые могут повысить благосостояние и производительность космонавтов. Хотя ИИ обладает огромным потенциалом, в этих миссиях всегда будет отдаваться приоритет человеческому аспекту поддержки психического здоровья членов экипажа.