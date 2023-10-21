Теория имитации Вселенной: исследование природы реальности

Теория моделируемой вселенной предполагает, что наша реальность — не что иное, как тщательно запрограммированная компьютерная симуляция. Согласно этой идее, наши физические законы и опыт создаются вычислительными процессами развитой системы. Несмотря на то, что эта теория является спекулятивной, она привлекла внимание ученых и философов из-за своих интересных последствий.

Представление о реальности как иллюзии восходит к Древней Греции, когда такие философы, как Платон, считали материю простым проявлением или иллюзией. В наше время эта идея превратилась в идею моделируемой реальности, подпитываемую достижениями в области вычислений и цифровых технологий. Основная вера заключается в том, что истинная природа реальности находится за пределами физического мира.

В то время как некоторые ученые находят идею моделируемой Вселенной интригующей, другие остаются скептически настроенными. Поиск аномалий, которые могли бы раскрыть смоделированную природу нашей реальности, является непростой задачей, поскольку наше понимание законов физики все еще развивается.

Возможный эксперимент для проверки теории моделируемой Вселенной был предложен в исследовании 2022 года с использованием теории информации, которая количественно определяет хранение и передачу информации. В этом исследовании был введен новый закон физики, названный вторым законом инфодинамики. Этот закон гласит, что информационная энтропия, средний объем информации, передаваемой событием, должна оставаться постоянной или уменьшаться с течением времени. Это контрастирует со вторым законом термодинамики, поскольку энтропия обычно возрастает.

Второй закон инфодинамики обеспечивает космологическую необходимость и имеет далеко идущие последствия. Он может объяснить поведение генетической информации, возникновение генетических мутаций, явления в атомной физике и эволюцию цифровых данных во времени. Кроме того, это дает представление о доминировании симметрии во Вселенной.

Это открытие имеет важное значение для различных областей, включая генетические исследования, эволюционную биологию, физику, математику и космологию. Это намекает на возможность того, что вся наша Вселенная может быть смоделированной конструкцией или сложным компьютером.

источники:

– Имя источника: [СВЯЗЬ]

– Имя источника: [СВЯЗЬ]