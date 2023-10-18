Второй закон инфодинамики и теория моделируемой Вселенной

Теория моделируемой вселенной предполагает, что наша реальность на самом деле представляет собой компьютерную симуляцию, в которой галактики, планеты и формы жизни тщательно запрограммированы на существование. Эта идея, которая привлекла внимание ученых и философов, предполагает, что физические законы, управляющие нашей Вселенной, являются просто алгоритмами. Наш опыт генерируется вычислительными процессами продвинутой системы. Хотя эта теория и является спекулятивной, она оставила свой след в массовой культуре, появившись в таких фильмах, как «Матрица».

Представление о реальности как иллюзии восходит к Древней Греции, где такие философы, как Платон, считали материальный мир проявлением или иллюзией, а истинная реальность находилась в сфере разума и духа. В наше время эта идея превратилась в представление о том, что и материальный мир, и сознание являются частью моделируемой реальности. Недавние достижения в области компьютерных и цифровых технологий еще больше усилили распространение идеализма, согласно которому истинная природа реальности выходит за рамки физического.

В научном сообществе теория моделируемой Вселенной вызвала восхищение и скептицизм. Некоторые ученые предполагают, что если наша реальность представляет собой симуляцию, то могут существовать сбои или закономерности, выдающие ее симулированную природу. Однако поиск доказательств этих аномалий остается проблемой, поскольку наше понимание законов физики продолжает развиваться. В настоящее время не существует четких рамок, позволяющих различать моделируемую и немоделируемую реальность.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале AIP Advances, учёный предложил новый закон физики, называемый вторым законом инфодинамики, который поддерживает теорию моделируемой Вселенной. Этот закон, основанный на теории информации, утверждает, что «информационная энтропия» события должна оставаться постоянной или уменьшаться с течением времени до минимального значения в равновесии. Этот закон противоречит второму началу термодинамики, поскольку предполагает, что информационная энтропия со временем уменьшается, а энтропия увеличивается.

Второй закон инфодинамики, согласно исследованию, представляется космологической необходимостью с широкими научными последствиями. Он может объяснить поведение генетической информации и генетических мутаций, а также явления атомной физики и эволюцию цифровых данных во времени. В частности, этот закон предлагает объяснение доминирования симметрии во Вселенной, поскольку состояния с высокой симметрией соответствуют наименьшей информационной энтропии.

Открытие второго закона инфодинамики имеет глубокие последствия для таких областей, как генетические исследования, эволюционная биология, генетическая терапия, физика, математика и космология. Это предполагает, что наша Вселенная с ее сложными структурами и процессами может быть смоделированной конструкцией или массивной компьютерной системой. За счет оптимизации сжатия данных и содержания информации такое моделирование позволит сэкономить вычислительную мощность и снизить требования к данным.

Хотя теория моделируемой вселенной остается спекулятивной, второй закон инфодинамики обеспечивает возможную научную основу для изучения ее обоснованности. Для проверки и подтверждения этого закона необходимы дальнейшие исследования и эксперименты, которые потенциально могут пролить свет на истинную природу нашей реальности.

источники:

– «Второй закон инфодинамики поддерживает гипотезу моделирования», доктор [Имя учёного] (AIP Advances)