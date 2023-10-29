Петухи: удивительный случай самосознания

Куры издавна считались простыми существами, известными прежде всего тем, что несут яйца и кудахчут. Однако недавнее исследование, проведенное университетами Бонна и Бохума в сотрудничестве с Медицинской школой MSH в Гамбурге, выявило удивительное открытие: петухи могут обладать способностью узнавать себя в зеркале. Это открытие бросает вызов традиционным тестам на самосознание животных и подчеркивает важность проведения экологически значимых экспериментов.

В исследовании, опубликованном в PLOS ONE, изучалось, могут ли петухи продемонстрировать самораспознавание с помощью классического «теста на отметки». Традиционно этот тест включает в себя нанесение цветной метки на голову животного, которую оно может идентифицировать только, глядя на себя в зеркало. Однако исследователи обнаружили, что этот тест не всегда дает убедительные результаты, поскольку некоторые животные не проявляют интереса к своему отражению. Это побудило их рассмотреть альтернативные методы оценки самосознания в более естественном контексте.

Исследователи разработали инновационный эксперимент, в котором учитывалось врожденное поведение петухов. Петухи обычно издают тревожные сигналы, когда замечают хищника в присутствии других кур, сигнализируя об опасности. И наоборот, находясь наедине с хищником, они хранят молчание, чтобы не привлекать внимания. Исследователи использовали это поведение для оценки самопознания, создав тестовую арену, где петухи могли видеть друг друга через сетку с проекцией хищной птицы наверху.

Результаты были интригующими. В присутствии сородича (другого петуха) и хищника петухи издавали значительное количество сигналов тревоги, подтверждая свою способность распознавать потенциальные угрозы и реагировать на них. Однако когда вместо сетки было установлено зеркало, количество сигналов тревоги резко уменьшилось. Это говорит о том, что петухи не приняли свое отражение за другого петуха. Хотя для подтверждения этого вывода необходимы дальнейшие исследования, эти результаты показывают, что петухи обладают потенциалом самопознания.

Значение этого исследования выходит за рамки петухов и имеет значение для области поведенческих исследований. Это подчеркивает важность проведения экспериментов, которые соответствуют естественному поведению животного, а не полагаются исключительно на искусственные сценарии. Интегрируя экологически значимые контексты в тесты на самопознание, ученые могут получить более надежные и глубокие результаты.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему самопознание важно для животных?

Ответ: Самораспознавание является важнейшим аспектом исследований поведения животных, поскольку оно дает представление о когнитивных способностях и самосознании животных.

Вопрос: Как обычно проверяют самораспознавание у животных?

Ответ: Традиционным методом проверки самопознания у животных является «меточный тест», при котором цветную метку помещают на голову животного и наблюдают за его реакцией при виде метки в зеркале.

Вопрос: Что исследование петухов показало в отношении самопознания?

Ответ: Исследование показало, что петухи могут обладать способностью узнавать себя в зеркале, о чем свидетельствует их реакция на потенциальные угрозы в присутствии зеркала.

Вопрос: Почему важно проводить экологически значимые эксперименты?

Ответ: Экологически значимые эксперименты позволяют исследователям изучать животных в среде, имитирующей их естественное поведение, повышая достоверность и применимость их выводов.

Вопрос: Как это исследование может повлиять на сферу прав и благополучия животных?

Ответ: Понимание когнитивных способностей и самосознания животных способствует дискуссиям о правах и благополучии животных, подчеркивая важность учета их психологического благополучия.