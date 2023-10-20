Планеты размером с Землю чаще встречаются вокруг красных карликов? Возможно, нет

Поиск потенциально обитаемых экзопланет часто фокусируется на мирах размером с Землю, учитывая, что Земля — единственная известная обитаемая планета. Недавний ажиотаж вокруг открытия семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды красного карлика в системе TRAPPIST-1, привел к предположению, что такие планеты могут быть более распространены вокруг красных карликов, чем звезды, подобные Солнцу. Однако новые исследования говорят об обратном.

Охота за экзопланетами началась с космического телескопа НАСА «Кеплер», который обнаружил около 5,000 экзопланет, и еще тысячи ожидают подтверждения. Первоначальные результаты исследования Кеплера показали, что экзопланеты размером с Землю в обитаемых зонах более распространены вокруг М-карликов (красных карликов). Однако со временем возникли сомнения в точности данных Кеплера.

Недавнее исследование под названием «Нет доказательств существования большего количества планет размером с Землю в обитаемой зоне звезд M Кеплера по сравнению со звездами FGK», автором которого является Гален Бергстен из Университета Аризоны, бросает вызов предыдущим предположениям. Это подчеркивает, что надежное обнаружение планет земного размера в обитаемой зоне остается невозможным даже для М-карликов.

«Кеплер» был разработан для наблюдения за планетами размером с Землю вокруг звезд, подобных Солнцу, но механические неисправности прервали его долгосрочный мониторинг, что помешало провести тщательное исследование. Следовательно, исследователям пришлось полагаться на ограниченные данные Кеплера, чтобы оценить появление планет земного размера вокруг красных карликов. Предыдущие исследования предполагали наличие значительного количества этих планет, но новое исследование предполагает, что результаты Кеплера не были точными, что делает расчетную частоту появления ненадежной.

Используя космический корабль Gaia, который точно измеряет свойства звезд, исследование показывает, что многие из звезд Кеплера были больше и горячее, чем считалось ранее. Улучшенные данные Гайи раскрывают неточность результатов Кеплера и еще больше подрывают предположение о том, что планеты размером с Землю чаще встречаются вокруг красных карликов.

Хотя исследование оспаривает предыдущие оценки, важно отметить, что поиск планет земного типа является сложной задачей из-за трудностей с обнаружением транзитов вокруг красных карликов. Более того, обитаемость красных карликовых планет все еще остается предметом неопределенности, учитывая потенциал высоких уровней радиации и нестабильной атмосферы.

Нам предстоит узнать гораздо больше об экзопланетах размером с Землю, различных типах звезд и их обитаемых зонах. По мере того, как становятся доступными более точные данные и ученые проводят дальнейшие исследования, наше понимание будет продолжать углубляться. Поиски определения распространенности планет размером с Землю в обитаемых зонах продолжаются как вокруг красных карликов, так и вокруг звезд, подобных Солнцу.

источники:

– «Нет доказательств существования большего количества планет размером с Землю в обитаемой зоне звезды M Кеплера по сравнению со звездами FGK» (Астрономический журнал, arxiv.org)