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Растения обладают сознанием? Новое исследование бросает вызов идее «материнских деревьев»

ByГабриэль Бота

Октябрь 16, 2023
Растения обладают сознанием? Новое исследование бросает вызов идее «материнских деревьев»

Растения, несмотря на отсутствие мозга, болевых рецепторов и нервов, уже давно интригуют ученых, религий и любителей растений вопросом, обладают ли они чувствами, эмоциями и сознанием. Хотя растения действительно реагируют на окружающую среду и общаются друг с другом, вопрос об их сознательном существовании остается предметом дискуссий.

В книге 1973 года «Тайная жизнь растений» утверждалось, что растения процветают под воздействием классической музыки и реагируют на человеческие эмоции. Хотя большая часть книги была дискредитирована, идея все еще сохраняется: в популярной культуре часто изображаются люди, разговаривающие со своими растениями, чтобы повлиять на свое благополучие.

Концепция «материнских деревьев» привлекла внимание в 2000-х годах благодаря работе эколога Сюзанны Симард. Она предположила, что эти самые старые и самые большие деревья в экосистеме активно поддерживают молодые деревья, посылая им необходимые питательные вещества, углерод, воду и сигналы тревоги через подземные грибковые сети, называемые микоризой. Эта идея позже была продемонстрирована в фильме «Аватар».

В 2006 году ученые ввели термин «нейробиология растений», чтобы описать сложные электрические и химические сигнальные процессы, наблюдаемые в растениях. Они даже обнаружили нейротрансмиттеры и нервоподобные клетки, что предполагает скоординированную реакцию на окружающую среду.

Однако недавнее исследование ставит под сомнение обоснованность этих утверждений. Исследователи ставят под сомнение научные данные, лежащие в основе исследований материнских деревьев, и утверждают, что многие из связанных с ними книг не прошли рецензирование. Кроме того, противоречивые научные статьи подрывают предложенные идеи.

Одно из основных критических замечаний заключается в том, что материнские деревья якобы помогают молодым деревьям того же вида, несмотря на то, что они находятся в прямой конкуренции за ресурсы. Перенос углерода между деревьями через грибы признан, но считается, что он оказывает минимальное физиологическое воздействие. Исследователи также подчеркивают методологические недостатки предыдущих экспериментов, вызывая сомнения в их достоверности.

Команда обеспокоена тем, что приписывание растениям человеческих качеств может иметь пагубные последствия. Очеловечивая растения и предполагая, что они обладают адаптивной мудростью, существует риск недооценки воздействия изменения климата на леса и принятия ошибочных решений об их защите.

Хотя дебаты о сознании растений продолжаются, важно подходить к этим дискуссиям со строгим научным исследованием и избегать романтизации способностей растений сверх того, что можно доказать.

источники:
– Тайная жизнь растений, 1973.
– Сюзанна Симард, эколог и спикер TED Talk.
– Исследование, оспаривающее концепцию «материнских деревьев» (источник не указан)

By Габриэль Бота

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