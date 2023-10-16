Растения обладают сознанием? Новое исследование бросает вызов идее «материнских деревьев»

Растения, несмотря на отсутствие мозга, болевых рецепторов и нервов, уже давно интригуют ученых, религий и любителей растений вопросом, обладают ли они чувствами, эмоциями и сознанием. Хотя растения действительно реагируют на окружающую среду и общаются друг с другом, вопрос об их сознательном существовании остается предметом дискуссий.

В книге 1973 года «Тайная жизнь растений» утверждалось, что растения процветают под воздействием классической музыки и реагируют на человеческие эмоции. Хотя большая часть книги была дискредитирована, идея все еще сохраняется: в популярной культуре часто изображаются люди, разговаривающие со своими растениями, чтобы повлиять на свое благополучие.

Концепция «материнских деревьев» привлекла внимание в 2000-х годах благодаря работе эколога Сюзанны Симард. Она предположила, что эти самые старые и самые большие деревья в экосистеме активно поддерживают молодые деревья, посылая им необходимые питательные вещества, углерод, воду и сигналы тревоги через подземные грибковые сети, называемые микоризой. Эта идея позже была продемонстрирована в фильме «Аватар».

В 2006 году ученые ввели термин «нейробиология растений», чтобы описать сложные электрические и химические сигнальные процессы, наблюдаемые в растениях. Они даже обнаружили нейротрансмиттеры и нервоподобные клетки, что предполагает скоординированную реакцию на окружающую среду.

Однако недавнее исследование ставит под сомнение обоснованность этих утверждений. Исследователи ставят под сомнение научные данные, лежащие в основе исследований материнских деревьев, и утверждают, что многие из связанных с ними книг не прошли рецензирование. Кроме того, противоречивые научные статьи подрывают предложенные идеи.

Одно из основных критических замечаний заключается в том, что материнские деревья якобы помогают молодым деревьям того же вида, несмотря на то, что они находятся в прямой конкуренции за ресурсы. Перенос углерода между деревьями через грибы признан, но считается, что он оказывает минимальное физиологическое воздействие. Исследователи также подчеркивают методологические недостатки предыдущих экспериментов, вызывая сомнения в их достоверности.

Команда обеспокоена тем, что приписывание растениям человеческих качеств может иметь пагубные последствия. Очеловечивая растения и предполагая, что они обладают адаптивной мудростью, существует риск недооценки воздействия изменения климата на леса и принятия ошибочных решений об их защите.

Хотя дебаты о сознании растений продолжаются, важно подходить к этим дискуссиям со строгим научным исследованием и избегать романтизации способностей растений сверх того, что можно доказать.

источники:

– Тайная жизнь растений, 1973.

– Сюзанна Симард, эколог и спикер TED Talk.

– Исследование, оспаривающее концепцию «материнских деревьев» (источник не указан)