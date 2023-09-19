Пейзаж Ньюфаундленда может дать ключ к разгадке жизни на Марсе

Исследователь Пенни Моррилл исследует уникальный ландшафт плоскогорья Ньюфаундленда в национальном парке Грос-Морн, который, по ее мнению, может дать важную информацию о возможности жизни на Марсе. Плато, состоящее из оранжевых перидотитовых пород, напоминает марсианский ландшафт и имеет высокую концентрацию токсичных металлов, которые препятствуют процветанию растительной жизни. Исследование Моррилла, финансируемое Канадским космическим агентством, сосредоточено на присутствии в местном потоке бактерий, которые выживают в потоках с высоким pH, возникающих в результате естественного процесса, называемого серпентинизацией. Она считает, что серпентинизация также происходит на Марсе, и стремится понять, что Плоские земли могут рассказать о потенциале прошлой или нынешней жизни на Красной планете.

Серпентинизация — это реакция между грунтовыми водами и перидотитовыми породами, создающая экстремальные условия для жизни. Высокий уровень pH увеличивается до уровня, сравнимого с уровнем отбеливателя, что делает его сложной средой для организмов. Однако Моррилл и ее команда обнаружили на плоскогорье бактерии, которые могут выжить в таких условиях, используя в качестве источника энергии угарный газ, а не углекислый газ, как это делает большинство организмов. Это открытие предполагает возможность существования уникальной экосистемы, основанной на серпентинизации.

Исследования Моррилла привели к обнаружению источников осадка белого карбоната на Плато, которые указывают на места, где происходит серпентинизация. Изучая эти источники, она надеется найти доказательства жизни или биомолекул, которые были подняты на поверхность без необходимости обширного бурения. Она считает, что подобные экосистемы могут существовать на Марсе, что делает эти места потенциальными целями для будущих исследований.

Другой исследователь, Хейли Саперс, изучает потенциальную связь между серпентинизацией и присутствием метана на Марсе. Саперс фокусируется на просачивании метана в чрезвычайно соленых холодных источниках на острове Аксель-Хейберг в Нунавуте, Канада, которые служат аналогом выброса метана, который может происходить на Марсе.

Хотя исследования продолжаются и ответы еще не найдены, исследования в Ньюфаундленде и Нунавуте продолжают привлекать общественный интерес и открывают возможность раскрыть секреты потенциала жизни за пределами Земли.

Источники: CBC News, НАСА.