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Недавно обнаруженное ископаемое выявило остатки ДНК древней морской черепахи

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Недавно обнаруженное ископаемое выявило остатки ДНК древней морской черепахи

Исследователи обнаружили остатки ДНК в окаменелых останках возрастом 6 миллионов лет, принадлежащих морской черепахе, тесно связанной с сегодняшними черепахами Кемпа Ридли и Оливковой Ридли. Это знаменует собой редкое открытие генетического материала в окаменелостях древних позвоночных. Черепаха, принадлежащая к роду Lepidochelys, связана с ридли Кемпа, самой маленькой морской черепахой в мире, и оливковым ридли.

Окаменелость была раскопана на карибском побережье Панамы в 2015 году, и хотя она частичная, с полным панцирем (панцирем), присутствие костных клеток, известных как остеоциты, прекрасно сохранилось. Некоторые из этих остеоцитов содержали сохранившиеся ядра клеток, которые реагировали на химический раствор, что указывает на наличие остатков ДНК.

Важно отметить, что исследователи не извлекали ДНК из ископаемого, но смогли распознать наличие следов ДНК. ДНК очень скоропортящаяся вещь, но ее можно сохранить при правильных условиях, как видно из некоторых древних останков, таких как прошлогоднее открытие ДНК возрастом 2 миллиона лет в отложениях из Гренландии.

Недавно обнаруженная окаменелость черепахи имеет большое значение, поскольку она представляет собой старейшего из известных представителей рода Lepidochelys. Это дает представление об эволюционной истории этого рода, которая плохо изучена. Исследователи не смогли идентифицировать окаменелость по видам из-за ее неполных остатков.

Это открытие дополняет растущее количество доказательств, показывающих возможность сохранения остатков ДНК в древних окаменелостях. Дальнейшие исследования потенциально могут открыть новую информацию о близких родственниках этих древних видов и внести вклад в более широкие молекулярно-эволюционные исследования.

Источник: Reuters

Определения:
– ДНК: молекула, несущая генетическую информацию, необходимую для развития и функционирования организма.
– Ископаемое: остатки или отпечаток доисторического организма, сохранившийся в скале.
– Остеоциты: костные клетки, обнаруженные в костной ткани.

источники:
- Статья Лингамгунты Нирмиты Рао в Reuters.

By Роберт Эндрю

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