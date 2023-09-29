Окаменевшая черепаха обнаружила остатки ДНК шестимиллионной давности

Ученые сделали экстраординарное открытие, обнаружив остатки ДНК в окаменелых останках морской черепахи, возраст которых составляет шесть миллионов лет. Окаменелость, обнаруженная у побережья Панамы в 2015 году, принадлежит к тому же роду, что и черепахи Кемпа Ридли и Олив Ридли. Это открытие важно, потому что генетический материал редко можно найти в окаменелостях древних позвоночных. Исследование, опубликованное в Журнале палеонтологии позвоночных, проливает свет на историю эволюции рода Lepidochelys, к которому принадлежат черепахи Кемпа Ридли и Олив Ридли.

Ископаемое, хотя и неполное, демонстрирует хорошо сохранившиеся костные клетки, известные как остеоциты. Некоторые из этих клеток все еще содержали неповрежденные ядра, которые реагировали на определенные химические растворы, что позволило ученым обнаружить остатки ДНК. Хотя сохранение ДНК в древних останках встречается нечасто, ее остатки были обнаружены в образцах, возраст которых составляет два миллиона лет. Недавно обнаруженная окаменелость черепахи является старейшей окаменелостью позвоночных, в которой обнаружены аналогичные остатки ДНК.

Черепахи Кемпа Ридли и Олив Ридли — два самых маленьких вида морских черепах, взрослые особи которых весят от 75 до 100 фунтов. Они известны своим уникальным поведением при гнездовании, особенно явлением аррибады, когда тысячи самок одновременно выходят на берег, чтобы отложить яйца. Оба вида сталкиваются с проблемами сохранения из-за таких угроз, как утрата среды обитания, прилов в рыболовных снастях и незаконный сбор яиц.

Это замечательное открытие остатков ДНК в окаменелой черепахе открывает возможности для дальнейших исследований древних биомолекулярных останков. Исследователи надеются, что будущие достижения позволят секвенировать небольшие фрагменты ДНК, что позволит лучше понять эволюционные взаимоотношения и молекулярную эволюцию этих древних существ.

(Источник: Журнал палеонтологии позвоночных, Смитсоновский институт тропических исследований)

Определения:

1. Остеоциты: костные клетки, ответственные за поддержание костной ткани.

2. ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота, молекула, несущая генетические инструкции для развития и функционирования живых организмов.

3. Род: Таксономический ранг в классификации организмов, указывающий на группу близкородственных видов.

4. Аррибада: явление массового гнездования, когда тысячи самок определенных видов черепах одновременно выходят на берег, чтобы отложить яйца.

5. Прилов: Непреднамеренный вылов непромысловых видов в рыболовных снастях.