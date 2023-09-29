Остатки ДНК обнаружены в окаменелостях морской черепахи возрастом 6 миллионов лет

Ученые сделали важное открытие остатков ДНК в окаменелых останках морской черепахи, жившей шесть миллионов лет назад. Эта находка редка, поскольку она знаменует собой один из немногих случаев, когда генетический материал был идентифицирован в древних окаменелостях позвоночных.

Ископаемое, раскопанное в Панаме, состоит из полного панциря или панциря, но лишено остального скелета. Черепаха имела длину примерно фут (30 см). Исследователи обнаружили в окаменелости сохранившиеся костные клетки, называемые остеоцитами. В некоторых из этих клеток ядра сохранились и прореагировали на химический раствор, что указывает на наличие остатков ДНК.

Ведущий автор исследования, палеонтолог Эдвин Кадена, уточнил, что они не извлекали ДНК, а скорее подтвердили наличие следов ДНК в ядрах. ДНК, как известно, недолговечна, но при правильных условиях ее можно сохранить в древних останках. Ранее исследователи обнаружили ДНК животных, растений и микробов, датируемую двумя миллионами лет назад, в отложениях Гренландии.

Ископаемая морская черепаха принадлежит к тому же роду, что и черепахи Кемпа Ридли и оливковая черепаха Ридли, два из семи ныне живущих видов морских черепах в мире. Ридли Кемпа, обитающий в основном в Мексиканском заливе, является самой маленькой морской черепахой, тогда как оливковый ридли широко распространен в тропических регионах нескольких океанов.

Эта окаменелость представляет собой старейшего из известных представителей рода Lepidochelys и проливает свет на историю эволюции морских черепах. Однако останки были слишком неполными, чтобы идентифицировать вид. Хотя секвенирование ДНК небольших фрагментов древних останков остается сложной задачей, это открытие открывает возможности для будущих исследований в области молекулярной эволюции.

Источник: Reuters