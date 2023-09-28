Остатки ДНК найдены в окаменелой морской черепахе возрастом 6 миллионов лет

Исследователи обнаружили остатки ДНК в окаменелых останках морской черепахи, жившей примерно 6 миллионов лет назад. Это открытие важно, поскольку редко можно идентифицировать генетический материал в таких древних окаменелостях позвоночных. Ископаемое было обнаружено на карибском побережье Панамы в 2015 году и содержит хорошо сохранившиеся костные клетки, называемые остеоцитами.

Хотя окаменелость является лишь частично полной, с относительно неповрежденным панцирем (оболочкой), исследователям удалось выявить наличие остатков ДНК в ядрах клеток некоторых остеоцитов. Важно отметить, что исследователи не извлекли ДНК, а распознали следы ДНК в ядрах.

Это открытие дает представление об эволюционной истории морских черепах. Окаменелость принадлежит к роду Lepidochelys, который включает в себя два современных вида морских черепах: черепаху Кемпа Ридли и оливковую черепаху Ридли. Ридли Кемпа, известный своей треугольной головой и слегка крючковатым клювом, в основном встречается в Мексиканском заливе. Оливковый ридли, очень похожий на ридли Кемпа, имеет более широкое распространение и встречается в тропических регионах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Ископаемое представляет собой старейшего известного представителя рода Lepidochelys и проливает свет на его эволюционную историю. Хотя конкретный вид не удалось идентифицировать из-за неполных останков, наличие остатков ДНК дает ценную информацию для будущих молекулярно-эволюционных исследований.

Это открытие дополняет ограниченное количество окаменелостей позвоночных с остатками ДНК. Ранее остатки ДНК были обнаружены в окаменелостях динозавров, таких как тираннозавр и брахилофозавр, возрастом миллионы лет. Остатки ДНК также были обнаружены у древних насекомых.

Хотя ДНК скоропортится, определенные условия хранения могут обеспечить ее выживание в окаменелостях. По мере развития исследований в этой области ученые, возможно, в конечном итоге смогут секвенировать небольшие фрагменты ДНК древних останков и получить дальнейшее понимание эволюционных взаимоотношений различных видов.

Источник: Reuters