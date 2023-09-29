Новое открытие выявило остатки ДНК в окаменелостях древних морских черепах

Исследователи сделали революционное открытие в древних окаменелостях, обнаружив остатки ДНК в останках морской черепахи возрастом 6 миллионов лет. Эта находка знаменует собой редкий случай идентификации генетического материала в таких древних окаменелостях позвоночных.

Окаменелость, обнаруженная на карибском побережье Панамы в 2015 году, содержит хорошо сохранившиеся костные клетки, называемые остеоцитами. Исследователям удалось выявить наличие остатков ДНК в ядрах клеток некоторых из этих остеоцитов. Важно отметить, что исследователи не извлекли ДНК, а скорее признали наличие следов ДНК.

ДНК, как известно, очень скоропортящаяся вещь, что делает это открытие особенно важным. Фактически, единственные другие окаменелости позвоночных, которые были найдены с подобными остатками ДНК, — это два динозавра, тираннозавр и брахилофозавр. Остатки ДНК также были обнаружены у насекомых, возраст которых составляет десятки миллионов лет.

Ископаемая морская черепаха принадлежит к тому же роду Lepidochelys, что и черепаха Кемпа Ридли и оливковая черепаха Ридли. Ридли Кемпа — самый маленький вид морских черепах, который в основном встречается в Мексиканском заливе, тогда как оливковый ридли имеет более широкое распространение в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

Это открытие дает ценную информацию об истории эволюции рода Lepidochelys. Хотя останки не позволяют идентифицировать вид, они представляют собой старейшего известного представителя этого рода. Исследователи полагают, что будущие исследования могут позволить секвенировать небольшие фрагменты ДНК и предоставить еще больше информации о близких родственниках древних видов.

В целом, это открытие подчеркивает потенциал извлечения генетического материала из древних окаменелостей и углубления нашего понимания истории эволюции.

источники:

- Журнал палеонтологии позвоночных: исследование Эдвина Кадена

– Университет дель Росарио

– Смитсоновский институт тропических исследований