Новый прорыв в области ДНК-наномоторов открывает перспективы для доставки лекарств и использования энергии

Недавно исследователи добились революционного прогресса в области наномоторов, разработав нанотурбину из ДНК-оригами, которая может изменять направление своего вращения в зависимости от концентрации ионов. Эта новая технология открывает возможности для адресной доставки лекарств на клеточном уровне и подчеркивает потенциал использования энергии градиентов соли.

Нанотурбина ДНК-оригами представляет собой сдвиг парадигмы в наноразмерных устройствах, использующих ионные градиенты или электрический потенциал в твердотельной нанопоре для приведения в движение механического вращения турбины. Благодаря конструкции с тремя хиральными лопастями в миниатюрном 25-нанометровом корпусе исследователи успешно создали нанотурбину, способную вращаться как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Турбины с приводом от потока сыграли решающую роль в формировании нашего общества: от ветряных мельниц до пропеллеров самолетов. В области биологии турбины необходимы для фундаментальных процессов, таких как производство топлива для клеток и двигателей бактериальных жгутиков, которые обеспечивают движение бактерий. Разработка нанотурбин открывает новые возможности для использования энергии в меньших масштабах.

Одним из наиболее интригующих аспектов нанотурбины ДНК-оригами является ее способность вращаться в разных направлениях в зависимости от концентрации ионов Na+ в растворе. Эта уникальная особенность, присущая исключительно наноразмерам, возникает в результате сложного взаимодействия между ионами, водой и ДНК.

Последствия этого исследования значительны: потенциальные применения варьируются от передовых систем доставки лекарств до сбора энергии из солевых градиентов. В будущем наномашины ДНК-оригами могут быть разработаны для доставки лекарств к определенным типам клеток человеческого тела.

Методология, использованная исследователями, включала использование техники «ДНК-оригами», которая использует специфические взаимодействия между комплементарными парами оснований ДНК для создания динамических трехмерных нанообъектов. Такой подход позволяет осуществлять точный контроль над конструкцией и работой турбины. Понимая основополагающие принципы приведения в движение наноразмерных роторов с использованием воды и соли в нанопорах, исследователи проложили путь для будущего развития биомиметических трансмембранных машин.

Подводя итог, можно сказать, что недавний прорыв в области ДНК-наномоторов представляет собой значительный шаг вперед в области нанотехнологий. Используя уникальные свойства ДНК и ионных градиентов, исследователи открыли новые возможности для доставки лекарств и использования энергии. Этот прорыв закладывает основу для разработки наномашин следующего поколения, которые способны произвести революцию в различных отраслях.