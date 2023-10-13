Новое исследование показало, что черный сорняк развивает устойчивость к гербицидам посредством EccDNA

Недавнее исследование, проведенное Rothamsted Research и учеными из Университета Клемсона, пролило новый свет на развитие устойчивости к гербицидам у черной травы, стойкого сорняка, который представляет значительную угрозу для посевов озимой пшеницы. Было обнаружено, что способность черной травы быстро развивать устойчивость к гербицидам определяется не только генами на ее хромосомах, но и петлями внехромосомной кольцевой ДНК (вкДНК).

Считается, что импортная техника привела к появлению устойчивых к гербицидам штаммов черной травы на ирландских земледельческих фермах, где сильное заражение сорняками может привести к снижению урожайности до 1.5 т/акр. Чтобы смягчить воздействие черной травы, рекомендуются методы комплексной борьбы с вредителями (IPM). Однако более глубокое понимание генетического механизма действия сорняков имеет важное значение для разработки эффективных стратегий борьбы и искоренения.

Исследователи обнаружили, что черная трава обладает петлями эккДНК, которые существуют вне хромосом растения. Эти петли эккДНК развиваются отдельно от основных генетических структур в ядре клетки и содержат дополнительные копии генов, связанных с устойчивостью к гербицидам, включая гены, участвующие в детоксикации гербицидов.

Сравнивая устойчивые и чувствительные популяции черной травы, исследовательская группа выявила сходства и различия в вкДНК. Эти результаты дают представление о механизмах, которые позволяют черной траве быстро развивать устойчивость к гербицидам. Комбинация генетических различий как в хромосомных, так и в генах, кодируемых эккДНК, по-видимому, способствует способности сорняков адаптироваться к обработке гербицидами и другим стрессам.

Доктор Дана МакГрегор из Rothamsted Research заявила, что открытие эккДНК в черной траве и ее корреляция с генами, устойчивыми к гербицидам, помогает объяснить успешную адаптацию сорняка к антропогенным и абиотическим стрессам. Наличие вкДНК способствует генетическому разнообразию, наблюдаемому в популяциях черной травы.

Это исследование подчеркивает важность учета как хромосомных, так и внехромосомных генетических элементов для понимания развития устойчивости к гербицидам у сорняков, таких как черная трава. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать разработке более эффективных стратегий борьбы с сорняками.

источники:

– Ротамстедские исследования

- Университет Клемсона