CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Коммерческий китобойный промысел в ХХ веке привел к утрате генетического разнообразия китов, показали исследования

ByВики Ставропулу

Октябрь 2, 2023
Коммерческий китобойный промысел в ХХ веке привел к утрате генетического разнообразия китов, показали исследования

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета штата Орегон, выявило длительное влияние коммерческого китобойного промысла на генетическое разнообразие современных популяций китов. В исследовании сравнивались образцы ДНК, извлеченные из костей китов, найденных возле заброшенных китобойных станций на острове Южная Георгия в южной части Атлантического океана, с ДНК современных популяций китов. Исследователи обнаружили убедительные доказательства потери линий материнской ДНК среди синих и горбатых китов.

Материнские линии имеют решающее значение для культурной памяти китов, включая знания о местах кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Утрата материнской линии подразумевает утрату этого жизненно важного знания. Результаты, опубликованные в журнале «Наследственность», проливают свет на серьезные последствия коммерческого китобойного промысла.

Остров Южная Георгия, расположенный примерно в 800 милях к юго-востоку от Фолклендских островов, с начала 20 века по 1960-е годы был домом для нескольких китобойных станций. За этот период в Южном полушарии погибло более 2 миллионов китов, в том числе 175,000 XNUMX возле острова Южная Георгия. Остров до сих пор является свидетелем этой бойни: по его поверхности разбросаны многочисленные сохранившиеся китовые кости.

Хотя популяция китов в Южной Атлантике начала восстанавливаться после прекращения коммерческого китобойного промысла, наблюдения за китами возле острова Южная Георгия остаются нечастыми, что позволяет предположить возможность локального вымирания. Отсутствие китов в течение шести десятилетий указывает на утрату культурной памяти, а нынешнее небольшое количество китов потенциально может заново открыть для себя свои исторические места нагула.

В ходе исследования была проанализирована ДНК, извлеченная из костей китов, найденных на острове Южная Георгия, с упором на горбатых, синих и финвалов. Хотя генетическое разнообразие среди этих китов остается высоким, исследователи обнаружили потерю линий материнской ДНК в популяциях синих и горбатых китов. Однако из-за ограниченной доступности они не смогли обнаружить различия в разнообразии между образцами ДНК финвалов Южного полушария до и после китобойного промысла.

Учитывая, что некоторые виды китов могут жить до 100 лет, есть вероятность, что современные киты были живы в эпоху китобойного промысла. По мере гибели этих китов существует риск дальнейшей утраты материнских линий. Поэтому сохранение генетической информации существующих популяций китов имеет решающее значение.

В исследовании подчеркивается важность понимания прошлого и сохранения генетической информации. Поскольку изменение климата приводит к повышению температуры, ДНК в костях китов на острове Южная Георгия со временем может ухудшиться. Сохранение этой генетической истории на неопределенный срок поможет исследователям восстановить историю популяций китов и понять истинное влияние прошлой китобойной деятельности.

Источник: Институт морских млекопитающих Университета штата Орегон.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев