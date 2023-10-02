Коммерческий китобойный промысел в ХХ веке привел к утрате генетического разнообразия китов, показали исследования

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета штата Орегон, выявило длительное влияние коммерческого китобойного промысла на генетическое разнообразие современных популяций китов. В исследовании сравнивались образцы ДНК, извлеченные из костей китов, найденных возле заброшенных китобойных станций на острове Южная Георгия в южной части Атлантического океана, с ДНК современных популяций китов. Исследователи обнаружили убедительные доказательства потери линий материнской ДНК среди синих и горбатых китов.

Материнские линии имеют решающее значение для культурной памяти китов, включая знания о местах кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Утрата материнской линии подразумевает утрату этого жизненно важного знания. Результаты, опубликованные в журнале «Наследственность», проливают свет на серьезные последствия коммерческого китобойного промысла.

Остров Южная Георгия, расположенный примерно в 800 милях к юго-востоку от Фолклендских островов, с начала 20 века по 1960-е годы был домом для нескольких китобойных станций. За этот период в Южном полушарии погибло более 2 миллионов китов, в том числе 175,000 XNUMX возле острова Южная Георгия. Остров до сих пор является свидетелем этой бойни: по его поверхности разбросаны многочисленные сохранившиеся китовые кости.

Хотя популяция китов в Южной Атлантике начала восстанавливаться после прекращения коммерческого китобойного промысла, наблюдения за китами возле острова Южная Георгия остаются нечастыми, что позволяет предположить возможность локального вымирания. Отсутствие китов в течение шести десятилетий указывает на утрату культурной памяти, а нынешнее небольшое количество китов потенциально может заново открыть для себя свои исторические места нагула.

В ходе исследования была проанализирована ДНК, извлеченная из костей китов, найденных на острове Южная Георгия, с упором на горбатых, синих и финвалов. Хотя генетическое разнообразие среди этих китов остается высоким, исследователи обнаружили потерю линий материнской ДНК в популяциях синих и горбатых китов. Однако из-за ограниченной доступности они не смогли обнаружить различия в разнообразии между образцами ДНК финвалов Южного полушария до и после китобойного промысла.

Учитывая, что некоторые виды китов могут жить до 100 лет, есть вероятность, что современные киты были живы в эпоху китобойного промысла. По мере гибели этих китов существует риск дальнейшей утраты материнских линий. Поэтому сохранение генетической информации существующих популяций китов имеет решающее значение.

В исследовании подчеркивается важность понимания прошлого и сохранения генетической информации. Поскольку изменение климата приводит к повышению температуры, ДНК в костях китов на острове Южная Георгия со временем может ухудшиться. Сохранение этой генетической истории на неопределенный срок поможет исследователям восстановить историю популяций китов и понять истинное влияние прошлой китобойной деятельности.

Источник: Институт морских млекопитающих Университета штата Орегон.