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Долгосрочное влияние коммерческого китобойного промысла на генетическое разнообразие китов

ByРоберт Эндрю

Октябрь 2, 2023
Долгосрочное влияние коммерческого китобойного промысла на генетическое разнообразие китов

Согласно исследованию Университета штата Орегон, коммерческий китобойный промысел в 20-м веке не только значительно сократил популяцию китов, но и оказал долгосрочное воздействие на генетическое разнообразие выживших сегодня китов. Исследователи сравнили ДНК китовых костей, найденных на острове Южная Георгия, недалеко от заброшенных китобойных станций, с ДНК современных популяций китов. Исследование выявило убедительные доказательства потери линий материнской ДНК среди синих и горбатых китов, которые часто связаны с культурными воспоминаниями, такими как места кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение.

Остров Южная Георгия, расположенный в южной части Атлантического океана, был домом для нескольких китобойных станций, действовавших с начала века до 1960-х годов. За этот период в Южном полушарии было убито более 2 миллионов китов, из них 175,000 100 убиты вблизи Южной Георгии. Остров до сих пор усеян китовыми костями, некоторым из которых более XNUMX лет, что свидетельствует о масштабах бойни.

Хотя популяция китов в Южной Атлантике начала восстанавливаться после прекращения коммерческого китобойного промысла, количество наблюдений китов в районе Южной Георгии остается низким. Это говорит о том, что местные популяции могли быть истреблены или локально вымерли. Отсутствие китов в местах нагула в течение 60 лет свидетельствует об утрате культурной памяти. Однако сейчас есть признаки того, что киты вновь открывают для себя эту среду обитания и возвращаются в этот район.

В ходе исследования была проанализирована ДНК костей горбатых, синих и финвалов, найденных на острове Южная Георгия. Хотя генетическое разнообразие среди китов остается высоким, есть признаки потери линий материнской ДНК в популяциях голубых и горбатых китов. Крайне важно сохранить генетическую информацию этих китов, чтобы предотвратить дальнейшую утрату материнских линий по мере того, как оставшиеся киты стареют и умирают.

Это исследование дает представление о генетической истории популяций китов и подчеркивает необходимость понимания влияния прошлой китобойной деятельности. Это также вызывает обеспокоенность по поводу потенциального ухудшения ДНК в костях китов из-за повышения температуры, вызванного изменением климата. Сохранение этой генетической истории на неопределенный срок имеет решающее значение для будущих исследований и усилий по сохранению.

Источник: Университет штата Орегон [URL не указан]

By Роберт Эндрю

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