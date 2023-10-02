Долгосрочное влияние коммерческого китобойного промысла на генетическое разнообразие китов

Согласно исследованию Университета штата Орегон, коммерческий китобойный промысел в 20-м веке не только значительно сократил популяцию китов, но и оказал долгосрочное воздействие на генетическое разнообразие выживших сегодня китов. Исследователи сравнили ДНК китовых костей, найденных на острове Южная Георгия, недалеко от заброшенных китобойных станций, с ДНК современных популяций китов. Исследование выявило убедительные доказательства потери линий материнской ДНК среди синих и горбатых китов, которые часто связаны с культурными воспоминаниями, такими как места кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение.

Остров Южная Георгия, расположенный в южной части Атлантического океана, был домом для нескольких китобойных станций, действовавших с начала века до 1960-х годов. За этот период в Южном полушарии было убито более 2 миллионов китов, из них 175,000 100 убиты вблизи Южной Георгии. Остров до сих пор усеян китовыми костями, некоторым из которых более XNUMX лет, что свидетельствует о масштабах бойни.

Хотя популяция китов в Южной Атлантике начала восстанавливаться после прекращения коммерческого китобойного промысла, количество наблюдений китов в районе Южной Георгии остается низким. Это говорит о том, что местные популяции могли быть истреблены или локально вымерли. Отсутствие китов в местах нагула в течение 60 лет свидетельствует об утрате культурной памяти. Однако сейчас есть признаки того, что киты вновь открывают для себя эту среду обитания и возвращаются в этот район.

В ходе исследования была проанализирована ДНК костей горбатых, синих и финвалов, найденных на острове Южная Георгия. Хотя генетическое разнообразие среди китов остается высоким, есть признаки потери линий материнской ДНК в популяциях голубых и горбатых китов. Крайне важно сохранить генетическую информацию этих китов, чтобы предотвратить дальнейшую утрату материнских линий по мере того, как оставшиеся киты стареют и умирают.

Это исследование дает представление о генетической истории популяций китов и подчеркивает необходимость понимания влияния прошлой китобойной деятельности. Это также вызывает обеспокоенность по поводу потенциального ухудшения ДНК в костях китов из-за повышения температуры, вызванного изменением климата. Сохранение этой генетической истории на неопределенный срок имеет решающее значение для будущих исследований и усилий по сохранению.

Источник: Университет штата Орегон [URL не указан]