Партнерство по разработке и запуску второго наноспутника Джибути

RIDE Space, Министерство высшего образования и исследований Джибути и Пространственный университетский центр Монпелье (CSUM) объединили усилия для разработки и интеграции второго наноспутника Джибути, Джибути-1B. Спутник будет запущен на борту ракеты Falcon 9 с использованием аппарата Vigoride компании Momentus. Это сотрудничество, известное как Project Hydrosat, также предоставляет возможность десяти африканским студентам принять участие в спутниковом проекте.

Опираясь на успех своего предшественника, Джибути-1B будет играть жизненно важную роль в удовлетворении потребностей Джибутийского центра исследований и исследований (CERD) в сборе данных. Спутник будет передавать данные, собранные метеорологическими станциями, в Центр управления полетами в Джибути. Кроме того, он предоставит необходимые инструменты для мониторинга изменений в водных ресурсах и отслеживания регионов, пострадавших от засухи и нехватки воды в Джибути.

Запуск Джибути-1B запланирован на февраль 2024 года.

Эти совместные усилия представляют собой значительный шаг вперед в использовании технологий для мониторинга климатических условий и решения проблем, связанных с водными ресурсами. Путем тщательного мониторинга ключевых районов Джибути спутник будет собирать важные климатические данные, которые помогут в эффективном управлении водными ресурсами. Эта информация позволит местным органам власти и заинтересованным сторонам принять активные меры по смягчению последствий засухи и нехватки воды.

Проект Hydrosat предлагает невероятную возможность африканским студентам получить практический опыт работы в спутниковой индустрии. Участвуя в разработке и интеграции Джибути-1B, эти студенты не только внесут вклад в научное развитие своей страны, но и расширят свои знания и навыки в области космических технологий.

Это сотрудничество между RIDE Space, Министерством высшего образования и исследований Джибути и CSUM демонстрирует растущий интерес и инвестиции в космические технологии по всей Африке. Это подчеркивает решимость континента использовать спутниковые технологии для решения насущных экологических проблем и стимулирования социально-экономического развития.

В целом партнерство по разработке и запуску второго наноспутника Джибути означает важную веху в космической отрасли Африки. Успешное развертывание Джибути-1B проложит путь к будущему развитию спутниковых технологий и будет способствовать устойчивому управлению водными ресурсами в Джибути.

источники:

– ПОЕЗДКА Пространство

– Министерство высшего образования и исследований Джибути

– Центр пространственного университета Монпелье (CSUM)

Автор:

Аюлува Адетола, «Космос в Африке»