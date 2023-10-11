У видов протистов обнаружена неожиданная генетическая вариация

Исследователи сделали удивительное генетическое открытие у нового вида протистов, бросающее вызов устоявшемуся пониманию трансляции ДНК в белок. Геном простейшего Oligohymenophorea sp. PL0344 выявил уникальное расхождение в коде ДНК, сигнализирующем об окончании гена, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой разнообразной группе организмов.

Доктор Джейми Макгоуэн, научный сотрудник Института Эрлхэма, возглавил анализ последовательности генома простейшего. Исследование было направлено на проверку конвейера секвенирования ДНК для работы с очень небольшими количествами ДНК, например, обнаруженными в одной клетке. Команда ученых из Института Эрлхэма и Оксфордского университета обнаружила необычную генетическую вариацию, изучая простейшего, выделенного из пресноводного пруда в парках Оксфордского университета.

Протисты — это разнообразная группа эукариотических организмов, которые не относятся к животным, растениям или грибам. Они варьируются от микроскопических одноклеточных организмов, таких как амебы и водоросли, до более крупных многоклеточных протистов, таких как водоросли и слизевики. Инфузории, такие как простейший Oligohymenophorea sp. PL0344 — плавающие протисты, обычно встречающиеся в воде.

Что делает это открытие примечательным, так это то, что вариации генетического кода, особенно стоп-кодонов, сигнализирующих о конце гена, чрезвычайно редки. В большинстве случаев кодоны TAA и TAG, являющиеся стоп-кодонами, имеют одинаковую трансляцию. Однако у Oligohymenophorea sp. PL0344, эти кодоны имеют уникальные трансляции, бросающие вызов устоявшемуся пониманию трансляции ДНК в белок.

Понимание генетических вариаций протистов, таких как обнаруженная у Oligohymenophorea sp. PL0344 имеет решающее значение для разгадки тайн природы. Это неожиданное открытие проливает свет на огромное разнообразие и сложность простейших, подчеркивая, как мало мы знаем об их генетике.

источники:

– ДНК – Определение и понятие.

– Оксфордский университет – Определение и концепция.

– Виды – Определение и понятие.

– Кислота – Определение и понятие.

– РНК – Определение и понятие.

– Аминокислоты – Определение и понятие.