Новый кристалл с псевдогравитационными свойствами открывает двери для коммуникационных технологий 6G

Инновационное исследование, опубликованное в журнале Physical Review A, представило новый кристалл, способный изгибать свет подобно тому, как это делает черная дыра, в результате чего свет отклоняется от своего обычного прямого пути. Ученые, проводящие исследование, полагают, что это явление, известное как псевдогравитация, может сыграть решающую роль в развитии технологии связи 6G.

С ростом спроса на более быструю и эффективную беспроводную связь усилилась гонка за передовыми технологиями. Использование псевдогравитационных свойств этого кристалла потенциально может обеспечить беспроводную передачу информации на сверхвысоких скоростях, значительно превосходя возможности нынешней технологии 5G.

Псевдогравитация — это концепция, вдохновленная эффектом гравитационного линзирования, наблюдаемым в астрономии, когда свет и электромагнитные волны находятся под влиянием гравитационных сил. Имитируя этот эффект в лабораторных условиях с использованием специально разработанных кристаллических материалов, исследователи преодолели проблемы, связанные с необходимостью огромных масс.

Ведущий ученый Кёко Китамура, профессор Университета Тохоку, и ее команда манипулировали фотонными кристаллами, постепенно искажая их кристаллическую решетку. Затем они направили лучи света через кристаллы и стали свидетелями замечательного отклонения света. Этот прорыв открывает путь к инновационному манипулированию светом, что может иметь решающее значение для достижения необходимых частот для коммуникационных технологий следующего поколения, потенциально работающих в терагерцовом диапазоне: выше 100 гигагерц.

Кроме того, этот новый кристалл имеет многообещающее значение для физики гравитонов. Соавтор исследования Масаюки Фудзита, доцент Университета Осаки, подчеркивает академическую значимость этого открытия. Результаты показывают, что фотонные кристаллы могут использовать гравитационные эффекты, открывая новые пути для исследований в области физики гравитона.

Хотя практическое применение этого кристалла в основном сосредоточено на совершенствовании коммуникационных технологий, его способность имитировать поведение черной дыры также открывает возможности для изучения квантовой гравитации. Квантовая гравитация стремится объединить квантовую механику и теорию относительности Эйнштейна, и этот кристалл предоставляет уникальную платформу для исследования сложной связи между этими фундаментальными теориями.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое псевдогравитация?

Ответ: Псевдогравитация — это явление, которое позволяет свету отклоняться от своего обычного пути, как это было бы в присутствии гравитационных сил.

Вопрос: Какую пользу этот кристалл может принести коммуникационным технологиям?

Ответ: Используя псевдогравитационные свойства этого кристалла, возможно, удастся достичь сверхвысоких скоростей беспроводной передачи информации, превосходящих возможности современных технологий.

Вопрос: Что такое физика гравитона?

Ответ: Физика гравитона — это область исследований, направленная на понимание гипотетической квантовой частицы, которая является посредником в силе гравитации.

Вопрос: Как этот кристалл помогает в изучении квантовой гравитации?

Ответ: Способность кристалла имитировать поведение черной дыры дает уникальную возможность исследовать взаимосвязь между квантовой механикой и теорией относительности Эйнштейна, которая является центральной в концепции квантовой гравитации.