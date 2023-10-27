Новый тип кристалла обладает потенциалом для технологий связи 6G и исследования квантовой гравитации

Недавно ученые обнаружили революционный кристалл, способный манипулировать светом, напоминающим гравитационные силы, создаваемые черными дырами. Это замечательное явление, получившее название «псевдогравитация», может произвести революцию в коммуникационных технологиях, особенно в сфере сетей 6G, и открывает захватывающие возможности для изучения квантовой гравитации.

Исследовательская группа под руководством профессора Кёко Китамура из Университета Тохоку в Японии провела эксперименты с фотонными кристаллами, которые представляют собой кристаллы с регулярной решетчатой ​​структурой, способные замедлять скорость света. Намеренно искажая эти кристаллы и направляя через них лучи света, команда наблюдала отклонение света, похожее на то, как гравитация искривляет траектории объектов.

Эта вновь обретенная способность манипулировать светом открывает новые пути для развития коммуникационных технологий следующего поколения. Поскольку сети 6G требуют сверхскоростной беспроводной передачи информации в терагерцовом диапазоне, охватывая частоты выше 100 гигагерц, манипулирование светом внутри материалов становится критически важным. По сравнению с нынешними возможностями технологии 5G, максимальная частота которой составляет 71 гигагерц, это представляет собой значительный шаг вперед.

Последствия открытия этого кристалла выходят за рамки телекоммуникаций. Доцент Масаюки Фудзита из Университета Осаки подчеркнул академическую значимость исследования. Эти фотонные кристаллы могут использовать гравитационные эффекты, открывая новые возможности в области физики гравитонов.

Гравитоны, теоретические квантовые частицы, ответственные за силу гравитации, оказались неуловимыми для прямого наблюдения. Ученые до сих пор стремятся полностью понять их свойства и характеристики. Однако это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в поисках разгадки тайн квантовой гравитации, потенциально устраняя разрыв между квантовой механикой и теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Благодаря своим потенциальным применениям в коммуникационных технологиях 6G и вкладу в изучение квантовой гравитации этот новый кристалл открывает огромные перспективы для будущих достижений в научных исследованиях и технологических инновациях.

FAQ

Что такое псевдогравитация?

Псевдогравитация — это явление, при котором светом можно манипулировать внутри определенных материалов, подобно гравитационным силам, создаваемым черными дырами, искривляющим путь света.

Какую пользу этот кристалл может принести технологии связи 6G?

Возможность манипулировать светом внутри материалов открывает возможности для достижения сверхскоростной беспроводной передачи информации в терагерцовом диапазоне, что важно для сетей 6G, работающих на частотах выше 100 гигагерц.

Что такое фотонные кристаллы?

Фотонные кристаллы — это кристаллы с регулярной решетчатой ​​структурой, которая может замедлять скорость света, проходящего через них. В этом исследовании они используются для управления светом и изучения его отклонения.