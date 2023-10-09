Диск материала Солнечной системы простирается дальше в межзвездное пространство, чем считалось ранее

Новый метод сканирования изображений телескопа показал, что материальный диск Солнечной системы простирается гораздо дальше в межзвездное пространство, чем считалось ранее. В течение многих лет астрономы наблюдали, что пояс Койпера, поле ледяных валунов, кажется, истончается на расстоянии 48 а.е. от Солнца. Однако были замечены пояса обломков, простирающиеся на вдвое большее расстояние вокруг других звезд, что привело к открытию, что наша Солнечная система может быть не такой маленькой, как когда-то считалось.

Исследователи из канадского Центра астрономии и астрофизики Герцберга использовали новую технику для поиска целей для зонда «Новые горизонты», когда он движется через внешние пределы Солнечной системы. Метод, названный Shift-Stacking, заключался в съемке нескольких изображений в разное время и их объединении для увеличения видимости тусклых объектов. Чтобы ускорить этот процесс, исследователи применили машинное обучение, обучив нейронную сеть идентифицировать объекты пояса Койпера на изображениях телескопа.

Результаты исследования показали, что метод машинного обучения обнаружил в два раза больше объектов, чем поиск данных человеком. Это предполагает более высокую плотность материала на расстоянии от 60 до 80 а.е. вдоль траектории «Новых горизонтов». Дополнительные обломки в этом регионе могут объяснить аномальное свечение, наблюдаемое как зондом New Horizons, так и космическим телескопом Хаббл.

Чтобы полностью понять размеры диска материала Солнечной системы, потребуются дальнейшие исследования и подтверждения будущих исследований. Однако, если результаты подтвердятся, это может указывать на существование двух колец ледяного материала, разделенных промежутком на расстоянии около 50 а.е. Это открытие поднимает захватывающие вопросы о происхождении и составе внешних регионов Солнечной системы.

Источник: Это исследование было представлено на 54-й конференции по науке о Луне и планетах в 2023 году.