Влияние расстояния, освещения и маскировки лица Идентификация очевидцев

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Psychology, Crime & Law, расстояние, освещение и маскировка лица являются критическими факторами, которые существенно влияют на надежность опознания свидетелей. Исследование, проведенное Университетом Або Академи, Нью-Йоркским университетом в Шанхае и финским научным центром «Эврика», рекомендует правоохранительным органам учитывать эти факторы при расследовании показаний очевидцев.

Исследование было сосредоточено на трех ключевых факторах: расстоянии, освещении и маскировке лица, а также их влиянии на способность очевидцев правильно идентифицировать людей, которых они видели. Очевидцев попросили опознать преступников с разного расстояния (5, 12.5 или 20 метров) и при разном освещении (дневной свет или глубокие сумерки). Преступники были показаны с масками на лице, такими как солнцезащитные очки, капюшон или и то, и другое.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что расстояние играет решающую роль в идентификации очевидцев. Чем длиннее расстояние между свидетелем и преступником, тем сложнее впоследствии правильно идентифицировать человека. Кроме того, маскирование лица представляет собой серьезную проблему даже в условиях хорошего освещения и в непосредственной близости. Среди различных методов маскировки лица солнцезащитные очки оказали наиболее негативное влияние на точность идентификации.

Исследование показывает, что если очевидец увидит преступника в темных очках с расстояния 20 метров, маловероятно, что он сможет правильно идентифицировать человека позже. Это подчеркивает важность учета этих факторов при оценке ценности опознания свидетелей в уголовных расследованиях.

Исследование, в котором приняли участие более 1,300 участников в возрасте от 5 до 90 лет, является примером гражданской науки, что делает результаты надежными и потенциально применимыми в глобальном масштабе.

В целом, это исследование дает ценную информацию о роли расстояния, освещения и маскировки лица при идентификации свидетелей, способствуя разработке более точных методов расследования.

источник:

– Томас Дж. Найман и др., «Злодей в маске: влияние маскировки лица, расстояния, освещения и возраста очевидца на точность идентификации очевидца», Психология, преступность и право (2023). DOI: 10.1080/1068316X.2023.2242999