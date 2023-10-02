В туманности Ориона обнаружены десятки объектов размером с Юпитер, бросающих вызов традиционным астрономическим категориям

Сделав революционное открытие, ученые идентифицировали десятки объектов размером с планету в туманности Ориона посредством наблюдений, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба. Эти объекты, называемые двойными объектами массы Юпитера или Jumbo, бросают вызов общепринятым определениям планет, поскольку они не вращаются по орбите вокруг родительской звезды. Это открытие бросает вызов существующим теориям формирования звезд и планет, которые утверждают, что объекты размером с Юпитер не могут формироваться в результате того же процесса, который порождает звезды внутри туманностей.

Двойные объекты массы Юпитера, или Джамбо, не вписываются в существующие категории небесных объектов. Они слишком малы, чтобы быть звездами, но технически не являются планетами, поскольку не вращаются вокруг звезды. Эти объекты имеют температуру поверхности около 1,000 градусов и по своему составу напоминают планеты, в их атмосферах обнаружены пар и метан. Хотя им около миллиона лет, без родительской звезды они быстро остынут и станут невероятно холодными.

Наблюдения были вдохновлены данными наземных телескопов, которые намекали на существование этих загадочных объектов. Это открытие бросает вызов устоявшимся моделям формирования планет и открывает захватывающие возможности для дальнейших исследований. Команда остановилась на названии двойных объектов массы Юпитера из-за открытия десятков пар среди сотен идентифицированных планетоподобных объектов.

Полученные результаты поставили перед астрономами новые вопросы, например, как эти объекты могут существовать в виде бинарных пар, когда они были выброшены с орбиты звезды. Современные теории не полностью объясняют большое количество наблюдаемых объектов, предполагая, что здесь может действовать новый механизм формирования. Это открытие рассматривается как значительный вклад в наше понимание звездообразования и, несомненно, приведет к дальнейшим исследованиям в этой области.

Источники: The Guardian.