Открытие двойных объектов массой Юпитера бросает вызов современному пониманию астрономии

Астрономы, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, сделали революционное открытие в туманности Ориона. Они идентифицировали десятки свободно плавающих объектов, меньше звезд, но больше планет, которые они назвали двойными объектами массы Юпитера, или Джамбо. Эти объекты не вращаются вокруг родительской звезды, что бросает вызов традиционному определению планеты. Это открытие также противоречит существующим теориям формирования звезд и планет, поскольку ранее считалось, что объекты размером с Юпитер не могут формироваться в результате того же процесса, который создает звезды в туманности.

Наблюдения за этими Джамбо были основаны на данных наземных телескопов. Команда обнаружила, что эти объекты по своему составу напоминают планеты, а атмосфера содержит пар и метан. Однако из-за своих размеров и отсутствия родительской звезды они не считаются традиционными планетами. Из сотен идентифицированных объектов, подобных Юпитеру, десятки оказались парными, что привело к названию двойных объектов массы Юпитера.

Возраст Джамбо составляет около миллиона лет, а температура поверхности составляет около 1,000°C. Без звезды, обеспечивающей тепло, они быстро остынут и на короткое время войдут в умеренный диапазон, прежде чем станут чрезвычайно холодными. Несмотря на это, их поверхность не поддерживает жидкую воду, что делает их маловероятными кандидатами на существование жизни.

Эти наблюдения были сосредоточены на туманности Ориона, которая является ближайшей к Земле областью массивного звездообразования. Туманность характеризуется клубящимися облаками пыли и газа, взрывами и звездными лучами. Звезды формируются внутри туманностей, когда облака пыли и газа охлаждаются, фрагментируются и разрушаются под действием собственной гравитации. В результате этого процесса также могут формироваться более мелкие объекты, такие как коричневые карлики и объекты планетарной массы. Однако современные теории предполагают, что нижняя граница для объектов, образующихся в результате гравитационного коллапса, составляет от трех до семи раз больше массы Юпитера.

Существование этих Джамбо и тот факт, что многие из них встречаются в виде бинарных пар, бросает вызов современным теориям. Неясно, как эти пары могли образоваться в результате хаотических взаимодействий, а затем слипнуться. Ученые сейчас ставят под сомнение свое нынешнее понимание звездообразования и формирования планет, поскольку эти открытия выявили новый механизм, который еще предстоит полностью понять.

Результаты этого исследования были опубликованы в виде препринта и ожидают экспертной оценки. Ученые воодушевлены этим неожиданным результатом, поскольку он бросает вызов их нынешнему пониманию того, как формируются звезды и планеты. Будут проведены дальнейшие исследования и анализ, чтобы лучше понять эти двойные объекты массы Юпитера.

источники:

- Космический телескоп Джеймса Уэбба

– Европейское космическое агентство (ЕКА)