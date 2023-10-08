Обнаружение невидимых выбросов питательных веществ на Большом Барьерном рифе вызывает обеспокоенность

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Южного Креста, выявило источник неопределенных азота и фосфора, которые наносят значительный экологический ущерб Большому Барьерному рифу. Исследование под названием «Сброс подводных подземных вод превышает приток рек как источника питательных веществ для Большого Барьерного рифа» подчеркивает необходимость нового взгляда на усилия по сохранению и восстановлению здоровья рифа.

В исследовании, проведенном доктором Дугласом Тейтом, использовались естественные индикаторы у побережья Квинсленда для отслеживания движения питательных веществ. Подводный сброс подземных вод – это сброс воды в океан ниже ватерлинии из подземных водоносных горизонтов и морского дна. Используя изотопы радия, исследователи смогли определить количество питательных веществ, переносимых с суши и шельфовых отложений через невидимые потоки грунтовых вод.

Результаты показывают, что расход подземных вод в 10-15 раз превышает сток рек, которые ранее были основным направлением природоохранных усилий. Примерно одна треть нового азота и две трети фосфора, поступившие на Большой Барьерный риф, поступают из-за сброса грунтовых вод. Это означает, что через грунтовые воды на риф попадает почти в два раза больше азота, чем из речных вод.

Избыток питательных веществ представляет угрозу для биоразнообразия рифа, что приводит к таким проблемам, как вредоносное цветение водорослей, вспышки морских звезд с терновым венцом и болезни рыб. В исследовании подчеркивается необходимость стратегического изменения подходов к управлению для защиты Большого Барьерного рифа. Усилия по смягчению воздействия питательных веществ должны учитывать долгосрочное хранение и сброс питательных веществ в грунтовые воды.

Сложная динамика питательных веществ внутри рифа подчеркивает важность понимания и управления источниками питательных веществ для сохранения этого чуда природы. Это исследование служит тревожным сигналом и призывает к согласованным усилиям по защите Большого Барьерного рифа от воздействия избытка питательных веществ.

источники:

– Исследование: «Сброс подводных подземных вод превышает поступления в реки как источник питательных веществ для Большого Барьерного рифа», Наука об окружающей среде и технологии.

– Университет Южного Креста

- Физ.орг