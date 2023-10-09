Открытие деревянной конструкции возрастом полмиллиона лет проливает свет на ранние человеческие технологии

Недавнее археологическое открытие в Замбии предоставило убедительные доказательства самого раннего известного использования технологии обработки древесины, датируемого 476,000 XNUMX лет назад. В ходе раскопок на водопаде Каламбо была обнаружена хорошо сохранившаяся деревянная конструкция, а также различные артефакты. Это открытие бросает вызов представлению о том, что древние люди были технологически примитивными, подчеркивая их способность добывать древесину и формировать ее с помощью инструментов.

Открытие водопада Каламбо проливает свет на устойчивое использование материалов в раннем каменном веке. Поскольку древесина является скоропортящимся материалом, исключительные условия сохранности на этом месте позволили исследователям получить прямые доказательства ее преднамеренного использования ранними гомининами. Это открытие меняет наше понимание истории технологии обработки древесины и показывает, в какой степени древние люди взаимодействовали с этим универсальным материалом.

В прошлом разум первых гомининов часто считался ограниченным по сравнению с разумом современных людей. Однако это открытие подчеркивает их впечатляющее понимание окружающих материалов и их заботу об окружающей среде. Деревянную конструкцию продуманной формы на водопаде Каламбо можно рассматривать как пример дизайна, технологий и творчества с использованием того, что сегодня можно было бы назвать «зеленой технологией».

Использование древесины в качестве строительного материала дает преимущества устойчивости, которых нет у современных материалов. В отличие от материалов, которые практически не поддаются разрушению и способствуют изменению климата, древесина является скоропортящимся и возобновляемым ресурсом. Хотя существуют риски, связанные с использованием древесины, такие как пожар и гниение, соответствующие методы строительства могут снизить эти риски.

Это открытие бросает вызов представлению о прогрессе в истории человечества как о линейном движении к современности. Он подчеркивает изобретательность и изощренность наших древних предков и призывает к переоценке ценности «отсталых технологий» в приношении пользы окружающей среде и планете.

источники:

- Бархам и др. Природа (2023)

– Университет Ливерпуля

- Проект раскопок водопада Каламбо