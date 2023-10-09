Скрытое водохранилище Новой Зеландии может содержать подсказки о замедленных землетрясениях

Ученые обнаружили огромный резервуар воды, скрытый под дном океана в зоне субдукции Хикуранги, которая также известна своим потенциалом вызвать будущее «мегаземлетрясение». Это открытие может дать ценную информацию о феномене «замедленных землетрясений». Используя 3D-сейсмику, исследователи смогли идентифицировать резервуар, который расположен примерно в 3 км ниже дна океана у побережья Северного острова.

Зона субдукции Хикуранги простирается от северо-востока Северного острова и продолжается за Хокс-Бей, где она скрывается под Австралийской плитой. Исследователи, изучающие этот регион, ранее оценили вероятность того, что «мегатрясение» произойдет вдоль крупнейшей линии разлома Новой Зеландии в ближайшие 50 лет, составляет один из четырех. Наличие водохранилища может помочь объяснить возникновение медленных оползней или медленных землетрясений.

По словам доктора Эндрю Гейза, ведущего автора исследования, считается, что вода в водохранилище гасит сейсмический разлом, позволяя ему снять накопленное тектоническое напряжение посредством безвредных медленных землетрясений. События медленного скольжения отличаются от обычных землетрясений, поскольку они сбрасывают давление постепенно в течение нескольких дней или даже недель. Несмотря на их обычное явление, точная причина явлений медленного скольжения остается неизвестной.

Недавнее открытие водохранилища предоставляет прямое геологическое доказательство связи между явлениями медленного скольжения и погребенной водой. Доктор Гейс сообщил, что масштаб водохранилища возле Новой Зеландии является беспрецедентным, что позволяет предположить, что количество присутствующей воды намного превышает нормальное.

Давление подземных вод в водохранилище может играть жизненно важную роль в создании условий, вызывающих медленные землетрясения. Чтобы глубже понять это явление, доктор Гейс призывает к дальнейшему бурению, чтобы определить конечный пункт назначения воды и ее влияние на давление разлома. Эта дополнительная информация может привести к более точному пониманию сильных землетрясений и их потенциальных последствий.

В целом, открытие скрытого водохранилища в Новой Зеландии дает ценную информацию о механизмах медленных землетрясений. Это проливает свет на сложности тектонической активности в этом регионе и может способствовать улучшению прогнозирования землетрясений и усилий по смягчению их последствий в будущем.

источники:

– Ньюшуб

– ГНС Наука