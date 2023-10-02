В Мессье 31 обнаружена вероятная Новая звезда

Резюме: В галактике Мессье 31, также известной как галактика Андромеды, обнаружена вероятная новая звезда. Это открытие было сделано во время продолжающегося исследования Мессье 31 и Мессье 33 командой проекта «Виртуальный телескоп». Новая была впервые обнаружена 1 октября 2023 года с помощью изображений, полученных астрографом 250 мм f/4.5. Последующие наблюдения подтвердили существование источника и показали, что он немного ярче, чем на момент открытия. Теперь необходима спектроскопия, чтобы окончательно определить природу этого переходного объекта.

Открытие вероятной новой звезды в Мессье 31 было сделано, когда команда проекта «Виртуальный телескоп» сравнила недавно полученные изображения с архивными, полученными несколькими неделями ранее. Переходный объект находился в юго-западной части галактики Андромеды с координатами RA: 00 40 29.67 и Decl.: +40 51 41.4. Его магнитуда оценивалась в R=17.9.

Чтобы проверить, был ли это известный объект, команда провела поиск в различных каталогах, но не нашла источников по этой позиции. Это заставило их классифицировать переходный процесс как вероятную новую в M31 и сообщить о нем в Центральное бюро астрономических телеграмм (CBAT).

На следующую ночь были проведены дальнейшие наблюдения, которые подтвердили существование источника и показали, что он немного ярче, чем наблюдалось первоначально. Изображение с более высоким разрешением, полученное с помощью роботизированной установки C14, четко отделило переходный процесс от ближайшей звезды. Анимация, сравнивающая изображение от 2 октября с изображением от 11 сентября 2023 года, подчеркнула внешний вид переходного процесса.

Чтобы окончательно определить природу этого объекта, необходима спектроскопия. Команда планирует продолжать наблюдение и изучение этого источника до тех пор, пока он остается видимым.

Источник: Проект виртуального телескопа.