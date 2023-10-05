Прорыв в преобразовании квантовой информации: преобразователь МВ-сигнала в оптический при комнатной температуре

Команда ученых Центра квантово-оптических технологий QOT, в которую входит студент физического факультета Варшавского университета, разработала революционное устройство, способное преобразовывать квантовую информацию между микроволновыми и оптическими фотонами. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Photonics, демонстрирует новый метод микроволнового обнаружения с далеко идущими применениями в квантовых технологиях, инфраструктуре квантовых сетей и микроволновой радиоастрономии.



Возможность преобразования квантовой информации аналогична тому, как цифровые файлы преобразуются в электрический ток при воспроизведении музыки на устройстве. В этом случае ученые успешно перенесли квантовую информацию из одного микроволнового фотона в один оптический фотон. Однако достижение однофотонных операций невероятно сложно из-за требуемой точности и необходимости минимизировать шум. Более того, взаимодействие с оптическими фотонами, энергетические уровни которых в тысячи раз выше, чем у микроволновых фотонов, добавляет дополнительный уровень сложности.



Преобразование квантовой информации необходимо для гибридных квантовых сетей, которые соединяют различные квантовые устройства, такие как квантовые компьютеры. Хотя квантовые вычисления могут быть реализованы с использованием микроволновых фотонов и сверхпроводящих схем, передача закодированной таким образом квантовой информации на большие расстояния затруднена из-за накопления шума. Эта проблема решена за счет использования оптических фотонов, которые эффективно передают квантовую информацию по оптическим волокнам. Поэтому микроволново-оптический преобразователь квантовой информации жизненно важен для преодоления разрыва между квантовыми компьютерами и квантовым Интернетом.



Ученые достигли этого прорыва, используя ридберговские атомы, которые могут взаимодействовать как с микроволновыми, так и с оптическими фотонами. Ридберговские атомы, образующиеся в результате лазерного возбуждения валентных электронов в атомах рубидия, резко увеличиваются в размерах и проявляют интригующие свойства. Предыдущие демонстрации преобразования микроволнового излучения в оптическое ограничивались атомами, охлажденными лазером, захваченными в сложные магнитооптические установки. Команда Варшавского университета успешно продемонстрировала, что такое преобразование может быть достигнуто при комнатной температуре с использованием атомных паров в стеклянной ячейке, что прокладывает путь к упрощенному и потенциально миниатюрному преобразователю в будущем.



Кроме того, новая схема преобразования демонстрирует удивительно низкий уровень шума и возможность выполнять операции с одиночными фотонами. Эта революционная инновация позволяет конвертеру работать непрерывно без необходимости улавливания или перекачки атомов. Простоту установки превосходят только значительно улучшенные параметры процесса преобразования, достигнутые исследователями из Университета Вашингтона.



Это открытие является значительным шагом вперед в развитии технологий квантовой обработки информации и их интеграции в практические приложения. С разработкой преобразователя МВт в оптический сигнал при комнатной температуре возможности квантовых сетей и квантовых вычислений расширились в геометрической прогрессии.



источники:

– Природная фотоника (2023), DOI: 10.1038/s41566-023-01295-w.

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