Университет Лестера подтвердил инфракрасное полярное сияние на Уране

Сделав новаторское открытие, астрономы из Университета Лестера подтвердили существование инфракрасного (ИК) сияния на планете Уран. Это первый случай, когда ИК-полярное сияние наблюдалось на холодной внешней планете. Результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, имеют важное значение для нашего понимания планетарных магнитных полей и потенциала внеземной жизни.

Полярные сияния возникают в результате столкновения заряженных частиц с атмосферой планеты через силовые линии магнитного поля. На Земле эти столкновения приводят к ослепительным проявлениям Северного и Южного сияния. Однако на Уране, где атмосфера в основном состоит из водорода и гелия, полярное сияние излучает свет с длинами волн за пределами видимого спектра, например, инфракрасным.

Чтобы подтвердить наличие ИК-полярного сияния, группа ученых проанализировала определенные длины волн света, излучаемого Ураном, с помощью телескопа Кек II. Они наблюдали отчетливое увеличение плотности заряженных частиц, известных как H3+, в атмосфере Урана, что указывает на ионизацию, вызванную присутствием полярного сияния.

Это открытие не только расширяет наше понимание магнитных полей внешних планет нашей Солнечной системы, но также имеет значение для идентификации экзопланет, на которых может поддерживаться жизнь. Ведущий автор Эмма Томас, аспирантка Университета Лестера, предполагает, что энергичное полярное сияние на Уране может быть ответственным за выработку и распространение тепла, объясняя, почему на планете горячее, чем первоначально предполагалось.

Часто задаваемые вопросы

Что такое полярное сияние?

Полярное сияние — это естественное световое явление на небе, обычно наблюдаемое в полярных регионах. Это вызвано столкновением заряженных частиц Солнца с атомами и молекулами в атмосфере Земли.

Как образуются полярные сияния на Уране?

Полярные сияния на Уране образуются, когда высокоэнергетические заряженные частицы взаимодействуют с атмосферой планеты через ее силовые линии магнитного поля.

Что такое инфракрасное полярное сияние?

Инфракрасное полярное сияние — это полярное сияние, излучающее свет в инфракрасной части электромагнитного спектра, невидимый для человеческого глаза.

Что означает это открытие для поиска внеземной жизни?

Наличие инфракрасного полярного сияния на Уране позволяет предположить, что на других планетах с похожим составом атмосферы также могут наблюдаться полярные сияния. Изучая эти полярные сияния, ученые смогут получить представление о магнитных полях и потенциальной обитаемости экзопланет.

Как было подтверждено инфракрасное полярное сияние на Уране?

Инфракрасное полярное сияние на Уране было подтверждено путем анализа определенных длин волн света, излучаемого планетой, с помощью телескопа Кек II. Это позволило ученым наблюдать увеличение плотности заряженных частиц, связанных с полярным сиянием.

Каковы последствия этого открытия?

Это открытие расширяет наше понимание планетарных магнитных полей и подчеркивает роль полярных сияний в перераспределении тепла на планетах. Это также предполагает, что экзопланеты, подобные Урану по размеру и составу, могут иметь схожие магнитные и атмосферные характеристики.