Недавнее исследование пролило свет на загадочное исчезновение морских животных, произошедшее между 390 и 385 миллионами лет назад на Южном полюсе. Проведенное исследование дает новое представление о глубоком влиянии климата и изменений уровня моря на морские экосистемы.

В ранне-средний девонский период вблизи Южного полюса располагался суперконтинент Гондвана, включавший в себя части современной Африки, Южной Америки и Антарктиды. В отличие от ледяного ландшафта, который мы сейчас ассоциируем с Антарктидой, на этом древнем массиве суши наблюдался более теплый климат и более высокий уровень моря, что привело к обширным наводнениям.

Ученые уже давно озадачены появлением и последующим исчезновением биоты Malvinoxhosan — группы морских животных, которые процветали в более прохладных водах. В эту группу входили различные виды моллюсков, многие из которых сейчас вымерли. После двух столетий загадок ведущий автор исследования, доктор Кэмерон Пенн-Кларк, объясняет, что происхождение и исчезновение этих животных наконец-то разгаданы.

Чтобы исследовать это явление, исследователи собрали и проанализировали большое количество ископаемых данных. Используя передовые аналитические методы, они тщательно исследовали слои древних пород, каждый из которых содержит свои уникальные записи окаменелостей. Анализ выявил от 7 до 8 отдельных слоев, что свидетельствует о постепенном сокращении разнообразия морских животных.

Сравнив эти слои с древними данными об окружающей среде и глобальными температурными рекордами, исследователи сделали тревожное открытие. Они обнаружили сильную корреляцию между сокращением разнообразия морских видов и колебаниями уровня моря и изменениями климата. Именно во время фазы глобального похолодания процветала биота малвинокхосанов. Более прохладные условия позволили этим животным специализироваться, используя циркумполярные тепловые барьеры вблизи полюсов. Однако, когда температура начала повышаться, животные Malvinoxhosan исчезли, уступив место видам, более приспособленным к более теплым водам.

Изменения уровня моря в этот период, вероятно, разрушили естественные океанские барьеры, позволив теплым экваториальным водам проникнуть на Южный полюс. Следовательно, эти тепловодные виды доминировали, что сигнализировало о вымирании морских существ Мальвиноксхосан. Разрушение полярных экосистем, вызванное исчезновением биоты мальвинокхоза, было катастрофическим и необратимым.

Доктор Пенн-Кларк описывает это как «загадку убийства возрастом 390 миллионов лет». Результаты исследования показывают, что совокупное воздействие изменений уровня моря и температуры было основными факторами, спровоцировавшими это вымирание. Хотя это конкретное событие совпадает с известными вымираниями в период раннего и среднего девона, исследователям не хватает точных выводов о возрасте.

Понимание чувствительности полярной среды и экосистем к изменениям уровня моря и температуры имеет решающее значение, особенно в свете нынешнего кризиса биоразнообразия. Исследование подчеркивает постоянный характер изменений, происходящих в полярных регионах. Эти результаты подчеркивают безотлагательность защиты и сохранения этих уязвимых экосистем.

источники:

– Ведущий автор исследования, доктор Кэмерон Пенн-Кларк из Университета Витватерсранда, Институт эволюционных исследований.