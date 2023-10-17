Прямая визуализация гликанов, связывающихся с биомолекулами на уровне одиночных молекул

Команда химиков-органиков из Института исследований твердого тела Макса Планка в сотрудничестве с исследователями из Тюбингенского и Копенгагенского университетов разработала метод микроскопии для получения изображений гликанов, связанных с биомолекулами. Гликаны, углеводы, участвующие в различных биологических процессах, обычно обнаруживаются на поверхности клеток. Это исследование, опубликованное в журнале Science, представляет собой прорыв в методах визуализации на уровне одиночных молекул.

Гликаны играют решающую роль в сворачивании белков и широко изучаются из-за их значения в биологических процессах. В этом исследовании исследователи использовали технику электрораспыления, чтобы протолкнуть гликаны, связанные с молекулами липидов и белков (известные как гликозаминогликаны и гликоконъюгаты), на поверхности серебра и меди. Это позволило получить прямые изображения молекул с помощью сканирующей туннельной микроскопии.

Используя этот метод, исследовательская группа смогла идентифицировать конкретные моносахариды в гликановых цепях и получить представление об ориентации и положениях прикрепления гликанов к белковым остовам. Ученые также продемонстрировали применение этого метода визуализации, захватив изображения связанных с кислородом гликанов, связанных с белками муцина, которые потенциально могут помочь в обнаружении ранних биомаркеров рака.

Этот новый метод визуализации имеет огромный потенциал в различных исследовательских целях, включая идентификацию неизвестных гликолипидов и гликопротеинов. Возможность визуализировать последовательности и расположение гликанов на уровне отдельных молекул дает ценную информацию о структурных свойствах и функциональной роли этих углеводов в биологических процессах.

источник: Кельвин Анггара и др., Прямое наблюдение гликанов, связанных с белками и липидами на уровне одиночных молекул, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856.