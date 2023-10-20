Биядерный комплекс рутения обеспечивает высокоселективное фотокаталитическое восстановление CO2

Исследователи из Университета Цукубы добились значительного прогресса в области возобновляемых источников энергии, разработав биядерный комплекс рутения (Ru), который действует как эффективный фотокатализатор для преобразования CO2 в окись углерода (CO). Этот прорыв открывает большие перспективы для решения проблемы истощения запасов ископаемого топлива и борьбы с глобальным потеплением.

Подобно процессу фотосинтеза в растениях, преобразование и хранение солнечной энергии в химическую энергию имеют решающее значение для решения экологических проблем. Команда использовала мощные фотокаталитические свойства двухъядерного комплекса Ru для достижения высокоэффективной реакции восстановления CO2, что привело к селективности более 99% по CO.

Для проведения эксперимента смесь диметилацетамида и воды, содержащая двухъядерный комплекс Ru в качестве фотокатализатора и жертвенного восстановителя, подвергалась воздействию света с центральной длиной волны 450 нм в атмосфере CO2. Через 10 часов весь восстановитель был израсходован, и CO2 успешно превратился в CO.

Исследователи определили, что максимальный квантовый выход реакции при 450 нм составил 19.7%. Примечательно, что фотокаталитическое восстановление CO2 происходило с поразительной эффективностью, даже когда начальная концентрация CO2 в газовой фазе была снижена до 1.5%. Это указывает на то, что почти весь введенный CO2 может быть преобразован в CO.

Повышенная стабильность недавно разработанного двуядерного комплекса Ru объясняется сильным хелатирующим действием используемого лиганда. Два фрагмента Ru-комплекса участвуют в фотосенсибилизации, еще больше повышая его стабильность в условиях реакции.

Исследователи стремятся еще больше повысить каталитическую активность комплекса Ru, чтобы создать реакционную систему, способную эффективно управлять процессом восстановления CO2 даже при более низких концентрациях CO2, эквивалентных концентрации COXNUMX в атмосфере Земли.

Это исследование открывает новые возможности использования солнечной энергии для преобразования CO2 в химические вещества с добавленной стоимостью и предлагает многообещающий подход к борьбе с негативными последствиями выбросов углерода.

Источник: Журнал Американского химического общества.