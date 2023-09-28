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Вымирание динозавров: сочетание катастрофических событий

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Вымирание динозавров: сочетание катастрофических событий

В сознании каждого ребенка динозавры — одни из самых удивительных существ, когда-либо существовавших. Принято считать, что динозавры вымерли, когда астероид столкнулся с Землей около 66 миллионов лет назад. Это катастрофическое событие вызвало ядерную зиму, поскольку солнце было закрыто пылью, что привело к вымиранию всех животных размером больше чемодана и нептичьих динозавров. Это открыло путь более мелким и более адаптируемым млекопитающим к захвату Земли.

Однако недавнее исследование показывает, что даже если астероид пролетел мимо Земли, такие динозавры, как тираннозавр рекс, уже были обречены. Исследование предполагает, что серия массивных извержений вулканов, известных как «Декканские ловушки», могла привести к вымиранию динозавров на протяжении почти миллиона лет.

Деканские ловушки — это огромные слои лавовых пород, покрывающие территорию современной Индии. Эти извержения вулканов произошли в конце мелового периода, примерно в то же время, что и падение астероида. Исследование предполагает, что эти извержения вулканов выбросили в атмосферу огромное количество газов и частиц, что привело к значительному изменению климата.

Этот длительный период вулканической активности мог привести к резкому увеличению выбросов парниковых газов и последующему повышению температуры. Климат Земли стал бы негостеприимным для динозавров, которые уже находились под стрессом из-за изменения экосистемы, вызванного постепенным распадом суперконтинента Пангея.

Хотя падение астероида нанесло динозаврам смертельный удар, теперь очевидно, что их судьбу решила комбинация чрезвычайных событий. Исследование подчеркивает сложное взаимодействие между геологическими процессами и хрупким балансом жизни на Земле.

Понимание сложностей этих вымерших существ и условий, которые привели к их гибели, позволяет нам глубже понять историю и хрупкость нашей планеты. Он служит напоминанием о том, что даже самые могущественные существа могут стать жертвами сил природы.

источники:
– Название статьи: Вымирание динозавров было чем-то большим, чем просто столкновение астероида с Землей.
– Название статьи: Динозавры были на грани вымирания задолго до падения астероида.
– Название статьи: Вулканы убили динозавров, говорится в новом исследовании

By Мамфо Брешиа

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