Перья современных птиц унаследовали белки от предков динозавров

Недавно ученые обнаружили, что перья современных птиц унаследовали белки от своих предков динозавров. Это открытие предполагает, что некоторые виды пернатых динозавров были способны использовать свои перья для планирования.

Предыдущие исследования показали, что перья динозавров содержат белки, которые делают их более гибкими по сравнению с перьями современных птиц. Большинство перьев динозавров состояли из белков альфа-кератина, которые обеспечивали гибкость. С другой стороны, перья птиц преимущественно состоят из белков бета-кератина, которые укрепляют их при полете.

Однако исследователи из Университетского колледжа Корка (UCC) теперь полагают, что эта теория может быть основана на деградации, вызванной окаменением, что приводит к недоразумению. Согласно их выводам, белки в перьях динозавров оставались неизменными в течение 125 миллионов лет, что позволяет предположить, что эти перья на самом деле были жесткими и обеспечивали способность скользить.

В исследовании приняли участие ученые из Стэнфордского источника синхротронного излучения (SSRL) Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики. Исследователи использовали передовые технологии для анализа белков в окаменелых перьях и сравнения их с перьями современных птиц.

Это открытие дает ценную информацию об эволюции перьев и полета птиц и их предков динозавров. Оно бросает вызов предыдущим предположениям о свойствах перьев динозавров, подчеркивая сложность этих удивительных существ.

источники:

– Университетский колледж Корка (UCC)

– Стэнфордский источник синхротронного излучения (SSRL) в Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики.