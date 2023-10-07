Исследования показали, что современные птицы унаследовали белки от предков динозавров

Ученые из Университетского колледжа Корка (UCC) и Стэнфордского источника синхротронного излучения (SSRL) сделали революционное открытие в изучении перьев птиц: современные птицы унаследовали белки от своих предков-динозавров примерно 125 миллионов лет назад. Это открытие предполагает, что некоторые виды пернатых динозавров могли планировать, используя свои перья.

Предыдущие исследования показали, что перья динозавров содержат белки, которые делают их более гибкими, чем перья современных птиц. Однако новое исследование показывает, что большинство перьев динозавров на самом деле содержали белки альфа-кератина, которые придавали им гибкость. Напротив, перья современных птиц богаты белками бета-кератина, которые придают им силу, необходимую для полета.

Исследовательская группа провела свое исследование, используя крылья динозавра Sinornithosaurus, потенциально планирующего вида, а также раннего вида птиц Confuciusornis. Они также проанализировали перья возрастом 50 миллионов лет из Соединенных Штатов. Используя мощное рентгеновское излучение SSRL, окаменелости были исследованы, чтобы определить, присутствуют ли белки бета-кератина в своей первоначальной форме или они трансформировались за миллионы лет.

Результаты показали, что процесс окаменения мог генерировать альфа-белки, которых, возможно, не было в перьях, когда существо было живо. Некоторые ископаемые перья содержали альфа-белки, но исследователи полагают, что эти белки появились из-за сильной жары, которой окаменелости подвергались с течением времени.

Ведущий автор исследования, профессор Мария Макнамара, объясняет, что даже, казалось бы, хорошо сохранившиеся ископаемые ткани могут быть изменены во время окаменения. Команда разрабатывает новые инструменты, позволяющие лучше понять процесс окаменения и раскрыть химические тайны окаменелостей, что позволит по-новому взглянуть на эволюцию важных тканей и их биомолекул.

Это исследование, опубликованное в журнале Natural Ecology & Evolution, подчеркивает новые сходства между динозаврами и птицами и проливает свет на химический состав перьев, существовавших миллионы лет назад.

источники:

– Университетский колледж Корка (UCC)

– Стэнфордский источник синхротронного излучения (SSRL)

– Естественная экология и эволюция